Пік зорепаду Ліриди в Україні: коли і як спостерігати

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: Unsplash

У ніч на 23 та 24 квітня жителі України зможуть спостерігати пік метеорного потоку Ліриди – одного з найстаріших відомих зорепадів. За сприятливих погодних умов у темних місцях поза містами можна буде побачити до 10-20 метеорів на годину. Про це розповів харківський астроном Володимир Кажанов, пише «Главком».

Коли чекати найбільше метеорів

Найкращий час для спостереження – друга половина ночі та передсвітанкові години, приблизно з 3:00 до 5:00. Саме в цей період радіант потоку, який розташований у сузір’ї Ліри, піднімається найвище над горизонтом.

Активність Лірид триває щороку в середині квітня, але саме ці ночі вважаються піковими.

«Це те, що в народі називають зорепадом, хоча насправді це згоряння метеорних частинок в атмосфері», – пояснив астроном.

Що можна побачити в небі

Під час піку можна спостерігати не лише короткі спалахи, а й яскраві боліди – великі метеори, які світяться кілька секунд і навіть можуть освітлювати місцевість.

Частинки, що створюють цей ефект, походять від комети Тетчер і входять в атмосферу Землі зі швидкістю близько 49 км/с, згораючи та утворюючи світлові сліди.

Де і як краще дивитися

Найкращі умови – за містом, де немає штучного освітлення. У містах через світлове забруднення побачити зорепад значно складніше.

Спостерігати можна неозброєним оком, а телескопи чи біноклі не потрібні. Важливо дати очам 10-20 хвилин, щоб звикнути до темряви. Цьогоріч умови сприятливі, оскільки Місяць не надто яскравий і не заважає спостереженням.

