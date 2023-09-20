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Чи повинні батьки учнів здавати гроші на школу? Роз’яснення омбудсмена

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи повинні батьки учнів здавати гроші на школу? Роз’яснення омбудсмена
Батьки повинні перевірити, чи подавав керівник закладу освіти запит із проханням виділити кошти
фото з відкритих джерел

Українців попередили, чи законно школам просити в них гроші, а також коли потрібно звертатись до поліції 

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів у коментарі «ТСН», чи повинні батьки здавати гроші на ремонт чи придбання чогось у школі.

Горбачов підкреслив, що батьки учнів можуть допомагати школі, але робити цього незобов’язані. Українці можуть надати благодійну допомогу на якісь актуальні потреби, тільки якщо вважають за потрібне.

«Якщо батьки купують товари чи послуги для закладу освіти, то така допомога офіційно оформлюється відповідним актом передачі. Якщо батьки бажають допомогти коштами, то мають їх перерахувати на  спеціальний рахунок школи чи садочка у казначействі. І зазначу, що будь-які готівкові збори у школах – є незаконними. І за подібні дії потрібно притягувати до відповідальності тих, хто користується цими незаконними готівковими зборами», – зазначив омбудсмен.

Він додав, що у кожної школи є спеціальний рахунок, на який можна перераховувати допомогу, але вона в жодному випадку не може надаватися під примусом.

Сергій Горбачов розповів, що, якщо з батьків вимагають або просто просять гроші на потреби школи, то вони повинні перевірити, чи подавав керівник закладу освіти запит із проханням виділити кошти на цілі, на які збирається фінансова допомога, до управління чи відділу освіти.

«Директор школи має їм відповісти – подавав чи ні. Якщо подавав і отримав відмову, тоді тут запитання до управління освіти. Батьки мають право ставити питання засновнику, а чому школа не забезпечена всім необхідним, бо засновник зобов’язаний це робити відповідно до статті 25 «Закону про освіту». Якщо засновник каже: вибачте, зараз немає можливості, немає коштів, не вбачаємо це за доцільне, то в таких випадках можна допомагати школі, якщо батьки добровільно хочуть це зробити», – пояснив омбудсмен.

В той самий час він зазначив, що іноді батьки, які законно відстоюють свої права і не бажають платити гроші, піддаються цькуванню з боку інших батьків, вчителів. Від цього також можуть страждати їхні діти.

«У таких випадках потрібно одразу оформлювати заяву на ім’я керівника закладу освіти. У ній потрібно вказати факти тиску педагога  на дитину. Також протягом доби Національна поліція має бути повідомлена про заяву про можливий булінг. У закладі освіти має бути скликана постійна комісія, яка зобов’язана розглянути заяву та вжити відповідних заходів», – додав Сергій Горбачов.

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Теги: гроші школа булінг батьки освітній омбудсмен Сергій Горбачов

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