Пішов на війну з другого курсу Острозької академії. Згадаймо Арсена Деркача

Псевдо Тайкус воїн обрав на честь персонажа з улюбленої комп’ютерної гри StarCraft

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Арсена Деркача.

Старший солдат Арсен Деркач на псевдо Тайкус поліг 28 червня 2025 року біля селища Щербинівка Донецької області внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Платформу пам'яті «Меморіал».

Арсен народився 11 липня 2006 року в місті Коломия на Івано-Франківщині. Жив у сусідньому селі Сопів. Навчався у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Національна безпека». Займався спортом, любив грати в настільні ігри, зустрічатись з друзями та подорожувати.

На другому курсі навчання став до лав Національної гвардії України. Служив навідником-оператором у 6-му батальйоні 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Псевдо Тайкус він обрав на честь персонажа з улюбленої комп’ютерної гри StarCraft.

На другому курсі навчання Арсен Деркач став до лав Національної гвардії України фото: Платформа пам'яті Меморіал

«Він хотів взяти псевдо Крузак – так його називали друзі з університету через кремезну статуру. Але це псевдо вже було зайняте, тому Арсен обрав Тайкус. Брат був найкращим. І мені дуже боляче зараз, коли його немає», – написав старший брат Олександр.

Арсену Деркачу надали звання «Почесний громадянин міста Коломиї», а на фасаді ліцею № 1 імені Василя Стефаника відкрили меморіальну дошку на його честь.

Поховали захисника на Алеї Слави рідного міста.

У нього залишилися батьки, брат і племінник.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.