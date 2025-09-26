Деякі чоловіки отримають штрафи через автоматичну постановку на військовий облік – ЗМІ

Кожен з чоловіків віком 25–60 років, який не перебував на військовому обліку, може автоматично отримати штраф

Нещодавно уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку

Кабінет міністрів уніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тепер громадяни, які не перебували обліку можуть автоматично отримати штрафи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зазначається, що кожен з чоловіків віком 25–60 років, які не були на обліку, потрапив до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» і може побачити свої дані у застосунку «Резерв+». Віднині кожен з них може очікувати на відповідний штраф. Наразі за порушення правил військового обліку для громадян передбачений штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. «Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована», – йдеться у повідомленні Міноборони.

До слова, згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців.