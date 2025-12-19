На Одещині скасовано рух деяких поїздів

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Одещині

Уночі 19 грудня ворог вчергове обстріляв Одещину, зокрема, залізничну інфраструктуру. Внаслідок чого внесено зміни для приміських поїздів 19-22 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську залізницю.

19 та 20 грудня не курсуватимуть:

№6208 Одеса-Головна (06:05) – Роздільна 1 (07:45);

№6207 Роздільна 1 (09:09) – Одеса-Головна (10:49).

19, 20, та 21 грудня не курсуватимуть:

№6254 Одеса-Головна (10:50) – Подільськ (14:42);

№6274 Подільськ (14:44) – Помічна (19:30).

20, 21 та 22 грудня не курсуватимуть:

№6273 Помічна (06:20) – Подільськ (11:27);

№6257 Подільськ (11:29) – Одеса-Головна (15:24).

Альтернативні поїзди:

№6252 Одеса-Головна (08:30) – Роздільна 1 (10:05) – Вапнярка;

№6255 Вапнярка - Роздільна 1 (12:21) – Одеса-Головна (14:02);

№6202 Одеса-Головна (16:10) – Роздільна 1 (17:50);

№6272 Подільськ (06:58) – Помічна (11:37);

№6275 Помічна (13:20) – Подільськ (18:11);

№6259 Вапнярка – Подільськ (14:44) – Одеса-Головна (18:34).

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Одесі, поціливши в об’єкт критичної інфраструктури. Через влучання та потужну ударну хвилю в одному з найбільш густонаселених районів міста виникли перебої з комунальними послугами.

Згодом стало відомо, що ударною хвилею пошкоджено скління у п'ятиповерховому житловому будинку, постраждала людина. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.