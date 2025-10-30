Головна Країна Суспільство
Початок опалювального сезону. Влада Хмельницького назвала дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Початок опалювального сезону. Влада Хмельницького назвала дату
фото: glavcom.ua

Департаменту інфраструктури міста, міському комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго» доручено розпочати опалювальний сезон

У Хмельницькому поетапне включення опалення житлових будинків та всіх інших споживачів розпочнеться з 1 листопада. Відповідне розпорядження видав міський голова Олександр Симчишин, передає «Главком».

«Департаменту інфраструктури міста (В. Новачок), міському комунальному підприємству «Хмельницьктеплокомуненерго» (В. Скалій) провести поетапне включення опалення житлових будинків міста та всіх інших споживачів з 01.11.2025 року, забезпечити цілодобово роботу обслуговуючого персоналу на період включення котелень та теплових мереж», – йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня 2025 року опалювальний сезон в Україні частково було розпочато в 13 регіонах. Таку заяву зробив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук. Він зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію.

Зокрема, 29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон у житловому фонді. За словами Кличка, в питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

До слова, Кабмін планує запровадити одноразову фінансову допомогу для понад 660 тисяч українців на зимовий період 2025-2026 років. На це передбачено 4,3 млрд гривень із держбюджету.

