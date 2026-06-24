Поліг під час виконання завдання у селі Кліщіївка. Згадаймо Сергія Жежеру

Сергій Жежера все життя прожив на столичній Оболоні

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Жежеру.

Житель столичної Оболоні Сергій Жежера загинув 14 травня 2024 року в селі Кліщіївка Донецької області, виконуючи бойове завдання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оболонську районну у місті Києві державну адміністрацію.

Сергій Анатолійович Жежера народився 5 червня 1981 року в Києві. Все життя прожив на Оболоні. Навчався у ліцеї №20, а 10-11 класи закінчив у ліцеї №194.

У 2005 році Жежера завершив навчання в Інституті менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті.

Сергій Жежера загинув в селі Кліщівка Донецькоі області 14 травня 2024 року фото: Оболонська РДА

Сергій Жежера був мобілізований до лав Збройних Сил України. Загинув 14 травня 2024 року в селі Кліщіївка Донецької області, виконуючи бойове завдання.

«Сьогодні Оболонь схиляє голови та прощається з героєм на щиті – Жежерою Сергієм Анатолійовичем, навідником-оператором механізованої роти механізованого батальйону 22-ої окремої механізованої бригади», – написав у день прощання із захисником 30 січня 2026 року голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Прощання з Сергієм Жежерою на Алеї Слави в Оболонському районі фото: Кирило Фесик/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.