Україна запровадила санкції проти російських мультфільмів

Обмеження відкрили можливість заблокувати монетизацію та поширення «Маші та Ведмедя» на глобальних платформах

Україна включила до нових санкційних пакетів російських виробників анімаційного контенту. Під обмеження потрапили ТОВ «Маша та Ведмідь», студії «Анімаккорд» та «Студія МіМ». Про це «Главкому» розповів уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк.

Україна розширила санкції проти російської пропаганди та військової промисловості

Санкції проти виробників анімаційного контенту стали частиною розширення українського санкційного тиску на гуманітарну сферу.

«Нарешті, включення до пакета виробників анімаційного контенту, таких як ТОВ «Маша та Ведмідь», студії «Анімаккорд» та «Студія МіМ», показує розширення санкційного тиску на гуманітарну сферу. Застосування обмежень до конкретних юридичних осіб у РФ блокує використання дитячого медіапродукту як інструменту пропаганди та впливу на українських дітей», – заявив Власюк.

За словами посадовця, після запровадження санкцій Україна отримала правові підстави звертатися до глобальних платформ, на яких представлений контент підсанкційних російських компаній.

«Тепер Україна має правові підстави звернутися до глобальних платформ, зокрема Netflix та YouTube, щодо припинення взаємодії з підсанкційнимио особами, а також блокування монетизації та поширення їхнього контенту на українську аудиторію», – зазначив він.

Нові санкції охопили окупаційні адміністрації та російський ОПК

Виробники російських мультфільмів стали лише однією з категорій, охоплених новими обмеженнями. Загалом Україна запровадила чотири санкційні пакети проти різних елементів російської системи, яка забезпечує війну.

«Нові 4 санкційні пакети охоплюють одразу кілька рівнів російської системи, яка забезпечує війну проти України. У ньому є представники окупаційних адміністрацій, люди, залучені до економічної експлуатації ТОТ і матеріального забезпечення російської армії», – повідомив Власюк.

Зокрема, санкції запроваджено проти осіб, пов'язаних із діяльністю російських окупаційних адміністрацій. Серед них Юрій Турульов та Санал Адьяєв на окупованій частині Херсонщини.

За словами Власюка, під санкційний тиск потрапляють як особи, які забезпечують адміністративно-правову інтеграцію захоплених Росією українських територій, так і причетні до їхньої економічної експлуатації. Серед іншого йдеться про незаконне вивезення українського зерна.

До списку також увійшов російський депутат Віктор Кушнір. За інформацією Уповноваженого, санкції проти нього спрямовані на блокування забезпечення російської армії безпілотниками та спорядженням через приватні й політичні мережі.

Обмеження запроваджено й проти заступника голови Держдуми РФ Сергія Бабуріна, який публічно просуває твердження про «законність» окупації українських територій, заперечує українську ідентичність та дискредитує Україну.

Під обмеження потрапили алюмінієві заводи та виробники дронів

Окремим напрямом стали санкції проти підприємств групи «РУСАЛ». До переліку потрапили Саяногорський, Красноярський, Братський та Уральський алюмінієві заводи, а також керуюча компанія «Русскій алюміній Менеджмент» і менеджмент компанії.

Власюк наголосив, що алюміній є критичною сировиною для російської авіації, ракет та артилерії. Україна також працює над подальшим обмеженням виробничого ланцюга підприємств «РУСАЛу». Зокрема, Київ прагне домогтися від ЄС або уряду Ірландії рішень, які обмежать постачання глинозему від Aughinish Alumina на підсанкційні підприємства.

Санкції торкнулися й російської інфраструктури безпілотних технологій. Під них потрапив так званий «Кримський дослідний інститут безпілотних технологій», ініційований Сергієм Аксьоновим. Структура займається розробкою FPV-дронів, систем радіоелектронної боротьби та штучного інтелекту, а також підготовкою операторів та інженерів.

Крім того, обмеження запроваджені проти підприємств, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості. Серед них «Мєталл Індастрі», яка постачає металообробне обладнання та програмне забезпечення підприємствам російського ОПК, а також «Науково-виробниче підприємство «Інженерно-промислова компанія», яке виготовляє спеціальне обладнання для російських військових.

Нагадаємо, що у 65 із 85 регіонів Росії у 2025 році реальні доходи бюджету були нижчими, ніж у 2021 році – останньому повному році перед повномасштабним вторгненням. Водночас у 52 регіонах російська влада витрачала більше, ніж до початку війни.