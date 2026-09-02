У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику

З'ясовуються усі обставини інциденту

У Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району виявили ділянку вигорілої землі та фрагмент металу і пластику після повідомлення про вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За даними правоохоронців, близько 02:36 2 вересня патруль прикордонного сектору Тудора почув звук, схожий на проліт ракети, а ще за дві хвилини прикордонники почули сильний вибух. Вибух чув також патруль у Капланах на напрямку Крокмаз – Яськи (Одещина).

Поліція заявила, що українська влада повідомляла про повітряну тривогу, яка діяла у цьому районі. Однак порушення молдовського повітряного простору зафіксовано не було. Під час першого огляду території прикордонною поліцією Тудора підозрілих предметів або джерел займання виявлено не було.

Пізніше східне регіональне управління прикордонної поліції отримало інформацію про те, що людина, яка прямувала до села Оланешти Штефан-Водського району, чула сильний вибух на території Молдови. На місце спрямували спецпідрозділи, які встановлять усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 1 вересня невідомий безпілотник із вибухівкою виявили на сільськогосподарському полі в повіті Васлуй у Румунії. Апарат знайшли неподалік кордону з Молдовою, а його походження наразі встановлюють.