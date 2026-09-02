Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику
Близько 02:36 2 вересня патруль прикордонного сектору Тудора почув звук, схожий на проліт ракети
фото з відкритих джерел

З'ясовуються усі обставини інциденту

У Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району виявили ділянку вигорілої землі та фрагмент металу і пластику після повідомлення про вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За даними правоохоронців, близько 02:36 2 вересня патруль прикордонного сектору Тудора почув звук, схожий на проліт ракети, а ще за дві хвилини прикордонники почули сильний вибух. Вибух чув також патруль у Капланах на напрямку Крокмаз – Яськи (Одещина).

Поліція заявила, що українська влада повідомляла про повітряну тривогу, яка діяла у цьому районі. Однак порушення молдовського повітряного простору зафіксовано не було. Під час першого огляду території прикордонною поліцією Тудора підозрілих предметів або джерел займання виявлено не було.

Пізніше східне регіональне управління прикордонної поліції отримало інформацію про те, що людина, яка прямувала до села Оланешти Штефан-Водського району, чула сильний вибух на території Молдови. На місце спрямували спецпідрозділи, які встановлять усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 1 вересня невідомий безпілотник із вибухівкою виявили на сільськогосподарському полі в повіті Васлуй у Румунії. Апарат знайшли неподалік кордону з Молдовою, а його походження наразі встановлюють.

Теги: війна вибух Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
28 серпня, 08:19
Війна в Україні проливає світло на те, як вестимуться конфлікти наступного десятиліття
Британський генерал відвідав «зону смерті» в Україні: що його вразило
10 серпня, 03:14
Fiinka відреагувала на новий статус своєї пісні
Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
12 серпня, 16:25
Росія вдарила дронами по Одесі
Російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі (відео)
16 серпня, 14:31
Руйнування у селі Мила після російської атаки
Росія застосовує нову тактику атак для виснаження України – WSJ
Вчора, 02:09
Олександру Тисячуку назавжди 37 років
Поліг під час бою з ворогом на Харківщині. Згадаймо Олександра Тисячука
5 серпня, 09:00
Україні потрібна системна політика захисту портів – президент ICC Ukraine
Україні потрібна системна політика захисту портів – президент ICC Ukraine
12 серпня, 13:37
Міненерго повідомило про ситуація в енергосистемі України станом на ранок 31 серпня
У шести областях зафіксовано знеструмлення через атаки РФ
31 серпня, 10:48
Захисник нагороджений медаллю «Ветеран війни»
Боронив Україну у складі загону «Сталевий кордон». Згадаймо Олега Тархова
Вчора, 09:00

Соціум

У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику
У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику
Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Росії після застереження України
Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Росії після застереження України
Вибух на вокзалі в Німеччині: серед постраждалих двоє українців
Вибух на вокзалі в Німеччині: серед постраждалих двоє українців
В Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух
В Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух
Ультиматум Зеленського. Скільки країн мають пряме авіасполучення з РФ (список)
Ультиматум Зеленського. Скільки країн мають пряме авіасполучення з РФ (список)
У Пермі спалахнув один із провідних заводів ракетно-космічної галузі РФ
У Пермі спалахнув один із провідних заводів ракетно-космічної галузі РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
78K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua