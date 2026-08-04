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Окупанти скинули авіабомби на центр Краматорська: багато поранених

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Окупанти скинули авіабомби на центр Краматорська: багато поранених
Наслідки удару по Краматорську
фото: Вадим Філашкін

Ворожа атака пошкодила житлові та нежитлові будівлі

Російські війська 4 серпня завдали удару авіабомбами по центру Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 22 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна. 

За словами Філашкіна, окупанти скинули на центральну частину міста дві авіабомби. Одразу після атаки на місце прибули екстрені служби. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених цивільних, згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти, а близько 14:22 – до 22 осіб.

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Росіяни скинули на Краматорськ авіабомби
Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА назвав удар черговою атакою Росії по мирних мешканцях регіону. «Залишатися в області небезпечно! Закликаю всіх, хто ще перебуває поблизу лінії фронту: евакуюйтеся!» – наголосив Філашкін. Він також додав, що евакуація для жителів прифронтових територій є безкоштовною. Місцева влада допомагає з виїздом, розміщенням та необхідною підтримкою.

За добу росіяни 33 рази атакували населені пункти Донеччини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди й об’єкти інфраструктури. З прифронтових територій евакуювали 767 людей, зокрема 47 дітей.

Нагадаємо, увечері 30 липня окупанти o авіаційного удару по житловому масиву Краматорська, застосувавши чотири авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа, двоє людей дістали поранення. Російські війська регулярно використовують авіабомби з універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які дозволяють завдавати ударів на значній відстані.

Раніше у Краматорську під час виконання службових завдань під ворожий удар потрапили офіцери-рятувальники громади. Внаслідок прямого влучання безпілотника автомобіль рятувальників загорівся. Завдяки оперативним діям працівників служби порятунку, займання вдалося швидко ліквідувати на місці за допомогою первинних засобів пожежогасіння, не допустивши поширення вогню.

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Теги: війна Донеччина обстріл

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