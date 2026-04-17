Поліція працюватиме у посиленому режимі з 17 квітня: деталі

glavcom.ua
Поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки

Із 17 квітня правоохоронці посилюють заходи безпеки біля кладовищ і на дорогах у зв’язку з підготовкою до поминальних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолія Серединського в ефірі телемарафону.

«Традиційно, через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів», – наголосив поліцейський.

За словами Серединського, «в першу чергу це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки».

Водночас близько 1000 кладовищ в Україні залишаються закритими для відвідування. Йдеться передусім про прифронтові регіони – Херсонську, Чернігівську, Донецьку, Запорізьку та Луганську області. Відповідні обмеження запровадили військові адміністрації.

Нагадаємо, щойно відлунали великодні дзвони, як увага киян переключилася на підготовку до Провідної неділі. Вже з понеділка на столичних ринках та біля метро замість пасок з’явилися яскраві ряди штучних та живих квітів. «Главком» з’ясував, скільки коштує підготовка до Радониці та поминальна атрибутика в Києві.

Напередодні поминальних днів у столиці традиційно гостро постає питання екологічної безпеки на міських кладовищах. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликає киян відмовитися від пластикових квітів та вінків. Фахівці зауважують, що більшість такої атрибутики виготовлена з синтетики та металу, які не підлягають переробці. Під дією сонця та дощу пластик перетворюється на мікропластик, що забруднює ґрунт і підземні води, а при спалюванні таких відходів у повітря потрапляють токсичні речовини.

Як повідомлялося, у поминальні дні, з 19 до 22 квітня, в Києві організують додаткові маршрути громадського транспорту до міських кладовищ.

