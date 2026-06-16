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Російські терористи влучили в помешкання легендарного українського композитора. Вдова рятує архів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Поклад залишив після себе «кілометри музики»
колаж: glavcom.ua

Світлана Поклад показала врятовані архіви Ігоря Поклада після влучення у їхній будинок

У ніч на 15 червня, під час нічної атаки Києва росіяни влучили у квартиру родини видатного українського композитора Ігоря Поклада. Вдова митця Світлана Поклад розповіла у своєму блозі у Facebook, як рятувала архів робіт чоловіка, пише «Главком».

За словами Світлани Поклад, її будинок уже вдруге страждає від російських обстрілів. Дружина композитора розповіла, що під час прильотів намагається зберегти найцінніше – архів із роботами Ігоря Поклада.

«Не знаю, що намагаються врятувати ті, кому вдруге прилітає по будинку, як це сталося з нами, але я точно знала, що має бути врятованим – скарб. Єдиний. Ексклюзивний. Неповторний…Творчість…Те, що могло згоріти у вогні ненависті до нас, українців! Архів встояв! Але не вийшло, с**и! І не вийде! Горіть самі в пеклі!» – висловилася вдова.

Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
фото: Світлана Поклад/Facebook

Світлана Поклад пояснила, що їй вдалося вивезти з квартири вже чимало архіву з «кілометрами музики» композитора. Вона подякувала своєму покійному чоловіку за те, що він охороняє її та їхнє житло з небес, та дала йому обіцянку.

Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
фото: Світлана Поклад/Facebook

«Скільки змогли з дівчатами, стільки вивезли – важко. Це кілометри музики… Це те, що не вмирає! Мій любий Ігор Поклад… Ти знову захистив із небес свою оселю і свій легендарний рояль, а все інше вже в безпеці! Далі буде! Ніщо не пропаде! Обіцяю!» – написала вона.

Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
Вдова Ігоря Поклада показала врятовані архіви композитора
фото: Світлана Поклад/Facebook

Зазначимо, Герой України, Національна легенда та видатний композитор Ігор Поклад пішов із життя 9 липня 2025 року. Його серце зупинилося на 84-му році життя. Ігор Поклад був справжнім генієм двох століть, людиною з величезною душею, чесною, світлою, тонкою, безмежно відданою друзям і музиці. Його творчий доробок включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини.

Нагадаємо, Ігор Поклад разом зі своєю дружиною Світланою Поклад із нагоди 80-річчя композитора давав інтерв’ю «Главкому». Композитор розповідав про свою бібліотеку та зізнавався, що й сам не міг повірити в те, що зміг написати таку велику кількість робіт. «Якось я вирішив «проінспектувати» свою творчу нотну бібліотеку. Побачив і сам не повірив – невже все це написане мною?! Коли я тільки встиг?! У моїй шафі є «кілометри» музики», – розповідав митець.

До слова, композитор Ігор Поклад із дружиною Світланою Поклад та її матір’ю провели перші два тижні повномасштабного вторгнення у підвалі свого будинку у Ворзелі в Бучанському районі (Київщина). Зрештою родині митця вдалося врятуватися з окупації.

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Теги: Київ війна музика обстріл Ігор Поклад

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