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Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень
СБУ та поліція встановлюють усіх учасників заворушень, що сталися під час заходів оповіщення
фото: Львівська обласна прокуратура

Серед затриманих – двоє військових, один із яких самовільно залишив військову частину

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала ще чотирьох учасників заворушень, які сталися 8 липня у Сихівському районі Львова під час заходів оповіщення, що проводили військовослужбовці ТЦК та правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ та Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, серед затриманих – 21-річний і 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

У СБУ зазначають, що затримані були найактивнішими учасниками інциденту. «Під час досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками події. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень фото 1
фото: Львівська обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що двоє затриманих не лише брали участь у пошкодженні службового позашляховика Сихівського РТЦК та СП, а й підбурювали інших до протиправних дій. «Вони організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій. Зокрема, блокували рух автомобіля, стрибали по ньому, а пізніше перекинули його», – повідомили прокурори.

Ще один затриманий, за версією слідства, безпосередньо напав на військовослужбовця. «45-річний львів'янин провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК. Не отримавши очікуваної відповіді, почав застосовувати силу – шарпав військового та намагався зірвати з нього форму, продовжуючи словесно ображати», – зазначили у прокуратурі.

Сутички з ТЦК у Львові: затримано ще чотирьох учасників заворушень фото 2
фото: Львівська обласна прокуратура

Усім затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України), а одному з військовослужбовців також інкримінують самовільне залишення військової частини (ст. 407 КК України).

У СБУ нагадали, що напередодні правоохоронці вже затримали 23-річного львів'янина, який під час сутичок застосував газовий балончик проти поліцейських та завдав одному з них травм голови. «Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб», – наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова. Учасники сутички записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. «На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав він.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.

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Теги: Львів скандал мобілізація розслідування конфлікт ТЦК

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