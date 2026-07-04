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Путін оголосить мобілізацію лише за одної умови – аналітик

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін оголосить мобілізацію лише за одної умови – аналітик
В Росії вже фіксують ознаки прихованої підготовки до нового призову
фото: Getty Images, з відкритих джерел

Аналітикиня RUSI: до мобілізації Путіна підштовхне не поразка, а амбіції

Диктатор Володимир Путін вдасться до масової мобілізації в Росії лише тоді, коли переконається, що армія РФ програє на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The i Paper, яке цитує старшу наукову співробітницю Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Натію Сескурію.

Умова для нового призову

За словами аналітикині, наразі росіяни демонструють дедалі менше бажання брати безпосередню участь у війні – позначається і зростання економічного тиску, і втома суспільства від конфлікту. Масштабна мобілізація, на її переконання, суперечила б головній тезі Кремля про «спеціальну воєнну операцію», яку роками подавали як подію, що нібито не зачіпає життя пересічних росіян.

«Сьогодні росіяни, схоже, ще менше прагнуть безпосередньої участі у війні, особливо з огляду на зростання економічного тиску і бажання дедалі більшої кількості людей покласти край конфлікту. Масова мобілізація суперечила б і центральній тезі Путіна про «спецоперацію», яку подавали як таку, що не впливає на життя пересічних росіян», – зазначає Сескурія.

Тому, вважає експертка, диктатор піде на такий крок тільки за одної умови – якщо усвідомить, що Росія реально програє на фронті.

Пастка власних амбіцій

Водночас Сескурія вказує й на інший чинник, здатний зробити мобілізацію практично неминучою, – тщеславство самого Путіна. Якщо диктатору доведеться обирати між суттєвими поступками за столом переговорів і подальшою ескалацією війни, аналітикиня переконана: він обере саме ескалацію.

«Якщо перед ним постане вибір між суттєвими поступками на переговорах і подальшою ескалацією конфлікту, я вважаю, що він обере ескалацію, яка зрештою може вимагати мобілізації. Поки він не зіткнеться з таким вибором, він, імовірно, продовжуватиме вдаватися до альтернативних заходів», – вважає Сескурія.

Оцінка аналітикині лунає на тлі того, що Путін розглядає можливість нової хвилі мобілізації для відновлення переваги на полі бою, повідомляють незалежні ЗМІ. Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснював, що для Кремля насамперед важлива внутрішня стабільність, тому Путін уникає негативного сприйняття такого рішення в російському соціумі.

Публікація вийшла на тлі масованого удару Росії по Києву в ніч на четвер, який мер Віталій Кличко назвав «наймасштабнішою атакою» на столицю за час війни. Унаслідок обстрілу, за даними влади, загинули щонайменше 20 людей, понад 90 постраждали. У Москві заявили, що атакували аеропорти, військову інфраструктуру та енергетичні об'єкти України у відповідь на удари ЗСУ вглиб Росії.

Водночас в самій Росії вже фіксують ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

Нагадаємо, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.

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Теги: росія диктатор Кирило Буданов президент Україна Володимир Зеленський мобілізація путін армія росіяни

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