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Аналітики назвали авто з найбільшою смертністю у аваріях

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Аналітики назвали авто з найбільшою смертністю у аваріях
Аналітики назвали авто з найбільшою смертністю у аваріях
фото з відкритих джерел

У вибірку потрапили аварії, що сталися у період з 2017 по 2022 рік за участю сучасних автомобілів

У США дослідили офіційну урядову статистику смертності в аваріях і дійшли несподіваних результатів. Виявляється, фатальних ДТП за участю електромобілів Tesla непропорційно багато - удвічі більше, ніж у середньому у країні. Причому за окремими моделями різниця ще більша. Про це повідомляє iSeeCars.

Дані для дослідження отримані з урядової бази даних FARS (US Fatality Analysis Reporting System), яку веде агентство NHTSA міністерства транспорту США (National Highway Traffic Safety Administration, Національне управління безпекою руху на трасах).

У вибірку потрапили аварії, що сталися у період з 2017 по 2022 рік за участю сучасних автомобілів (2018-2022 модельних років), які спричинили смерть водія чи пасажирів. У середньому ймовірність фатального ДТП з такими вступними становила 2,8 на мільярд машино-кілометрів.

У марки Tesla, однак, кількість смертельних аварій виявилася найвищою країною: 5,6 на мільярд машино-кілометрів – рівно вдвічі більше середнього. На другому місці в антирейтингу виявилася марка Kia з показником 5,5, Buick – на третьому місці з помітним відривом (4,8).

Є й докладніша розбивка – за моделями. Найбільша кількість смертельних аварій на рахунку маленького кросовера Hyundai Venue: 13,9 фатальних ДТП на мільярд машино-кілометрів. Також у топ-10 машин з найбільшою кількістю смертельних випадків входять: Chevrolet Corvette (13,6), Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 (13,2), Honda CR-V Hybrid (13,2), Tesla Model Y (10,6), Mitsubishi Mirage G4 (10,1), Buick Encore GX (9,8), Kia Forte (8,1), Buick Envision (8,0).

Причини потрапляння більшості моделей до цього сумного рейтингу зрозумілі. Hyundai Venue, Mitsubishi Mirage та Buick Encore GX – маленькі та недорогі машини, які особливо страждають у зіткненнях з величезними позашляховиками та пікапами, популярними у США. Chevrolet Corvette і Porsche 911 – навпаки, потужні та швидкохідні суперкари: більшість водіїв просто не дотягують до їхніх можливостей.

Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%. 

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Теги: смерть машини Tesla

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