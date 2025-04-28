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Чи можна залишати їжу на могилах родичів? Пояснення священника ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи можна залишати їжу на могилах родичів? Пояснення священника ПЦУ
Олексій Філюк закликав не лишати їжу на кладовищі на Провідну неділю
фото: скриншот з відео

Філюк: Покійні потребують лише вашої доброї згадки, пам'яті, молитви

Священник Тернопільської єпархії Православної Церкви України Олексій Філюк закликав вірян не залишати їжу на могилах померлих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Філюка.

«Вибачте, але баба не вилізе з гробу, не візьме рукою, не буде їсти. Я уклінно прошу, прийшли на цвинтар, помолилися. Не лишайте ніяких крашанок, ніяких пасок на могилах», – наголосив священник.

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Допис, поширений Олексій Філюк (@oleksiy_filiuk)

Олексій Філюк звернув увагу, що залишена на могилах їжа може привабити ворон та собак, які розкидають все навколо. Він закликав вірян не робити цього.

«Небіжчики не будуть їсти. Не робіть такого, не потрібно, покійні потребують лише вашої доброї згадки, пам'яті, молитви», – зазначив Філюк.

Священник також наголосив, що замість того, щоб залишати їжу на могилах, набагато краще передати її тим, хто цього потребує, наприклад, в будинок для літніх людей.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, який веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

Також священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями, поділився випадками забобонів, які чув від парафіян. Він наголошує, що багато марновірств походять із російської православної традиції.

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Теги: православна церква священник

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