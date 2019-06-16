Порошенко на гуцульському фестивалі «Полонинське літо»: ми демонструємо ворогам, що Україна живе



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Порошенко також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня

Ворог повинен бачити, що Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу, - Порошенко

П’ятий президент України, голова партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що багатолюдні карпатські фестивалі «Via Carpatia» та «Полонинське літо», які вже стали традиційними і щоліта перетворюють Гуцульщину на культурну столицю країни, – це доказ того, що Україна живе, розвивається і стрімко рухається до своєї європейської мети. Про це Порошенко сказав під час виступу на традиційному гуцульському фестивалі «Полонинське літо», йдеться на партійному сайті.

«Надзвичайно важливо, щоб свято «Полонинського літа» обов’язково проводилось щороку. Щоб ворог бачив – Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу! Єднання довкола команди «Європейської Солідарності» – це гарантія того, що Україна більше ніколи не повернеться до російської імперії», – переконаний лідер партії.

Порошенко також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня на Івано-Франківщині та привітав прихожан зі світлим святом Трійці.

Храм, двері якого відкриті для вірян понад три із половиною століття, цього року вперше зустрічає найбільші релігійні свята у лоні вільної автокефальної Православної церкви України.

«Я хочу подякувати кожному з вас за ці 5 років нашого єднання, розвитку і творення фундаменту України. Ми створили українську автокефальну, незалежну від Москви православну церкву. Ми ухвалили закон, який захищає нашу мову – і в цьому є значний внесок наших депутатів, зокрема і Миколи Княжицького. Ми практично «з нуля» створили Збройні сили України. Ми бачимо відродження наших культурних традицій, ми бачимо, що у нас є всі підстави рухати нашу країну вперед. Я дякую кожному з вас за цей внесок!» – наголосив Порошенко.