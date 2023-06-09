Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото)
Порошенко: вдалося організувати доставку перших 140 тон води, яку привезли у великих ємностях і роздадуть людям
фото: Європейська солідарність

У Херсон доставили перш за все питну воду – її відсутність одна з найбільших загроз для регіону

У Херсоні після підриву росіянами Каховської ГЕС ситуація важка – сюди звозять евакуйованих із затоплених земель, кілька районів міста теж опинилися у воді. Містяни кажуть: поки що добитися системної допомоги від влади важко, евакуйовані змушені ходити різними кабінетами, але й це не допомагає.

«Нас зачепило, у нас хата. Ми біженці, безхатьки. У нас затопило квартиру на острові і дві хати в Приозерному. Ми живемо зараз у друзів. Неспокійно в Херсоні, а там де ми жили в Приозерному, там ще кожен день обстрілюють. Оця вода, а вони б’ють по воді», – розповідає місцева мешканка.  

«Ніяких виплат ми не отримуємо, нічого. Сьогодні ми з чоловіком набралися терпіння і почали ходити кабінетами. Ми стояли в трьох чергах, нас футболять з кабінету в кабінет, нічого ми не добилися і хочеться просто плюнути на все і цим не займатися», – скаржиться жінка.

Вся надія – на волонтерську і благодійну допомогу, яка цими днями почала надходити у регіон. Люди везуть все, що може згодитися потерпілим від великої води, а також засоби порятунку і корм для тварин, яких вдається витягнути із затоплених місць.   

Петро Порошенко з командою волонтерів ГО «Справа Громад» оперативно організував велику партію гуманітарного вантажу. Долучилися і компанія «Рошен», і активісти «Солідарної Молоді». Гуманітарний конвой виїхав з Києва о 5 ранку, щоб вже опівдні дістатися Херсонщини.

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото) фото 1

У Херсон доставили перш за все питну воду – її відсутність одна з найбільших загроз для регіону. Порошенко каже: вдалося організувати доставку перших 140 тон води, яку привезли у великих ємностях і роздадуть людям. Зокрема, розвезуть у постраждалі від затоплення села.

«140 тон води найближчим часом мають прибути в Херсон. Це – перша фура. Це спільна організація «Рошену» і благодійного Фонду. Кожен бак – це тисяча літрів. Зараз вони завозяться на склади у Херсоні. З таких баків ми перекачуємо воду по пляшкам. Наш волонтерський хаб на чолі з Оксаною Погомій роздає», – розповів Порошенко на в’їзді у місто.

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото) фото 2

Також у Херсон привезли човни з двигунами, генератори і мотопомпи, гумові чоботи і комбінезони – це для рятувальників, які продовжують витягувати людей із затоплених будинків.

Допомогу збирали по всій країні, розповідає п’ятий президент: «сьогодні тут є «заброди» з Рівного, чоботи з Чернівців, двигуни і мотопомпи з Дніпропетровської області. Човни віддали їхні власники для рятувальників».  

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото) фото 3

Окрема позиція – порятунок тварин. Для зоозахисників, які опікуються котами, собаками та іншими чотирилапими, передають корм і клітки-переноски. Порошенко розповідає: купити корм було непросто, бо зоомагазини розмітають, щоб допомогти Херсонщині.

Один з обстрілів росіян починається просто під час розвантаження допомоги. Як написала народна депутатка Вікторія Сюмар, у районі Корабелів потрапили під обстріл разом з іноземними журналістами, які там працюють постійно.

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото) фото 4

Порошенко зауважує: попри обстріли добровольці везуть гуманітарку на південь до постраждалих районів. «Я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги. На жаль, під час евакуації відбуваються обстріли. Але такі сміливі люди не бояться завозити воду, харчі та іншу допомогу. Ми вважаємо, що це – героїчні вчинки людей, які стали добровольцями».

Порошенко розповідає: фури з допомогою розвантажать на волонтерських складах  і повернуться до Києва за новою партією гуманітарки.

«Злочин росіян – це злочин планетарного масштабу. За наслідками його можна порівняти з Чорнобильської катастрофою чи застосуванням тактичної ядерної зброї. І всі шляхи ведуть до столиці імперії зла, до росії. Але ми переможемо – і тут, в Херсоні, це відчувається по-особливому. росія сюди ніколи не повернеться», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, Херсонщина після підриву росіянами Каховської ГЕС потерпає від затоплення. Людям, які рятуються із районів, залитих водою, потрібно все – від продуктів харчування до техніки для знезараження. Марина Порошенко з активістами «Солідарної Молоді» вже відправила машину з медикаментами, питною водою, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

Теги: Петро Порошенко Херсон волонтер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтери на човнах намагаються врятувати жителів Херсона і області
Волонтер Микита Міхальков: На Херсонщині гинуть люди… Інтерв’ю
Вчора, 19:30
У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях
Підрив дамби: Генштаб повідомив, куди окупанти переселяють людей із підтоплених територій
Вчора, 18:34
Українські захисники в надтяжких умовах врятували родину
Цей трагічний епізод війни увійде в нашу історію як один із найсильніших
Вчора, 16:25
Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Вчора, 06:52
Як зазначає Порошенко, лазня на фронті – це турбота не лише про комфорт і бойовий дух, а й про здоров’я бійців
Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки Волонтерська ініціатива
31 травня, 17:25
Протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах Запорізької області
Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах
29 травня, 10:36
Пошкоджений приватний господарський склад
Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)
27 травня, 14:43
СІЗО у Сімферополі, де утримують цивільних із окупованих територій
Стріляють, душать і бʼють струмом: як росіяни у вʼязницях катують викрадених українців
26 травня, 10:18
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
24 травня, 07:55

Суспільство

Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото)
Порошенко привіз допомогу у затоплений Херсон (фото)
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)
Акула з'їла росіянина. Арестович вставив свої п'ять копійок
Акула з'їла росіянина. Арестович вставив свої п'ять копійок
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та ветерана АТО Володимира Прохнича
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та ветерана АТО Володимира Прохнича
Поліція посилила патрулювання у районі Київської ГЕС
Поліція посилила патрулювання у районі Київської ГЕС
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)
26K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
20K
«Дружній вогонь» по Залужному
15K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
9338
Справу щодо підриву Каховської ГЕС розкрито. Молодець Ілон Маск
7880
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту