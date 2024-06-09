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Поляки не заблокували пункт пропуску на кордоні попри обіцянку це зробити

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Поляки не заблокували пункт пропуску на кордоні попри обіцянку це зробити
Протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною до кінця вересня
фото з відкритих джерел

За словами речника Держприкордонслужби, не можна виключати блокування цього напрямку в майбутньому

Станом на вечір неділі на пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею вільний рух в обох напрямках для всіх категорій транспорту, хоча поляки попереджали про блокування пункту напередодні. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Це була попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії щодо блокування транспортних засобів у пункті пропуску «Шегині-Медика», але, на щастя, вони не розпочалися. Іде нормальний рух в обох напрямках для всіх категорій транспорту», – розповів речник.

За його словами, зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати блокування цього напрямку в майбутньому.

Демченко зазначив, що прикордонники не мають чіткої інформації, щодо яких категорій транспорту планується блокування руху, але нагадав, що раніше польські протестувальники блокували переважно вантажні транспорті засоби.

«Але ми пам’ятаємо, що під час блокувань, які відбувалися раніше на всіх напрямках, польські фермери могли змінювати умови проїзду по деяких напрямках в окремі дні, окремі години, і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів і автобусів», – додав він.

Як повідомлялося, польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною до кінця вересня.

Днями представники місцевих фермерських господарств Польщі заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».  

Як повідомлялося, напикінці квітня польські фермери призупинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, яке тривало від листопада 2023 року. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

До слова, зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. 

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Теги: прикордонники Польща вантажівки Андрій Демченко блокування блокада

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