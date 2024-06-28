Фонд держамайна хоче продати Дніпровське протезно-ортопедичне підприємство

Фахівці Dnipro.protez звернулися до Фонду держмайна з закликом зупинити продаж закладу з виготовлення протезів для українських військовослужбовців

У Dnipro.protez щороку виготовляють понад 1 200 виробів, а можливу приватизацію на підприємстві називають непрозорою

Фонд держамайна прийняв рішення продати у приватні власність державне підприємство Dnipro.protez, яке щороку виготовляє понад 1 200 протезно-ортопедичних виробів. Про ситуацію, що склалась, повідомляє пресслужба Дніпровського протезно-ортопедичного підприємства і ділиться також відео, на якому військові з ампутаціями кінцівок закликають залишити заклад у державній власності.

У повідомленні йдеться, що Dnipro.protez не дотаційний аутсайдер, рентабельне та конкурентоспроможне підприємство з ефективною командою фахівців, стаціонаром та всіма необхідними потужностями.

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«Приватизувати його зараз — поставити під удар захисників, які потребують протезування чи обслуговування вже наявного протезного виробу. Жодних гарантій, що підприємство та фахівці зможуть продовжити роботу після продажу немає, а отже не лише виготовлення нових, а й обслуговування готових протезів — під питанням!» - йдеться в повідомленні.

Зрозуміти якою логікою послуговується Фонд державного майна України вкрай складно, - зізнаються у пресслужбі установи. «Адже раціонально виставляти на торги збиткові активи… Лише в такому випадку, приватизація не виглядає, як рейдерство чи спроба прибрати конкурентів».

Також фахівці підприємства звернулися до очільника Фонду державного майна Віталія Коваля з закликом зупинити продаж держзакладу з виготовлення протезів для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку цього року Київський протезний завод став приватним: участь в аукціоні брали 14 учасників, з яких семеро запропонували за об'єкт більш ніж 100 млн грн (стартова ціна складала 31,3 млн грн).