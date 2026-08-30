Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Тиждень починається з потужного союзу Юпітера і Сатурна, а остання чверть Місяця закликає переглянути плани та відмовитися від зайвого

31 серпня – 6 вересня стане періодом, коли великі плани доведеться перевірити на міцність. На початку тижня точний тригон Юпітера в Леві до ретроградного Сатурна в Овні створює сприятливий фон для поєднання амбіцій із дисципліною. Водночас квадрат Марса в Раку до Сатурна, точний 1 вересня, може створювати відчуття перешкод, затримок або необхідності діяти значно обережніше, ніж хотілося б.

Протягом тижня Сонце та Меркурій залишаються в Діві, Венера проходить Терезами, а Марс – Раком. Місяць послідовно рухається Овном, Тельцем, Близнюками та Раком, змінюючи емоційний фон від активного й прямолінійного до більш чутливого та сімейного. 4 вересня настане остання чверть Місяця у Близнюках – момент для переосмислення інформації, планів і рішень, прийнятих після попередньої повні та затемнення.

Що прогнозують астрологи на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року

Початок тижня може дати відчуття, що настав час переходити від роздумів до конкретних дій. Тригон Юпітера та Сатурна – один із головних довготривалих аспектів цього періоду. Він символічно підтримує масштабні, але добре продумані плани: не швидкий результат за будь-яку ціну, а поступове зростання.

Проте вже 1 вересня виникає інша тенденція – квадрат Марса до Сатурна. Він може проявлятися як затримки, бюрократичні труднощі, втома або ситуації, коли бажання діяти значно сильніше за можливості. Тому цього тижня важливо не витрачати сили на боротьбу з кожною перешкодою. Іноді ефективніше змінити тактику.

Меркурій у Діві залишається сильним помічником у роботі з інформацією. Його секстиль із Марсом 1 вересня сприяє швидкому прийняттю практичних рішень, переговорам і переходу від слів до справ. Але одночасний квінконс Меркурія до Сатурна може змушувати перевіряти сказане, документи та домовленості двічі.

До кінця тижня акцент стає спокійнішим. Остання чверть Місяця 4 вересня сприятиме відсіву зайвого, а перехід Місяця в Рак 5 вересня посилить потребу в емоційній безпеці, домі та близьких людях.

Головна тема тижня

Не форсувати те, що потребує часу, і не відмовлятися від мети лише через тимчасові перешкоди.

Цей тиждень добре показує різницю між наполегливістю та впертістю. Якщо обставини змушують змінити маршрут, це ще не означає, що потрібно відмовлятися від пункту призначення.

Початок вересня сприяє практичному плануванню. Сонце й Меркурій у Діві допомагають побачити деталі, які могли залишатися непоміченими, а Юпітер і Сатурн підтримують довгостроковий підхід.

Наприкінці тижня варто звільнити простір від зайвого – справ, інформації, домовленостей і навіть планів, які більше не відповідають вашим реальним потребам.

Астрологічна картина тижня

☀️ Сонце – Діва . Протягом тижня проходить приблизно від 7°38' до 14°24' Діви. Акцент на практичності, порядку, роботі та конкретному результаті.

. Протягом тижня проходить приблизно від 7°38' до 14°24' Діви. Акцент на практичності, порядку, роботі та конкретному результаті. 🌙 Місяць – Овен → Телець → Близнюки → Рак . Змінює емоційний фон кожні кілька днів: від ініціативності до стабільності, спілкування та потреби в безпеці.

. Змінює емоційний фон кожні кілька днів: від ініціативності до стабільності, спілкування та потреби в безпеці. ☿ Меркурій – Діва . Рухається прямим ходом і проходить приблизно від 10°48' до 23°38'. Сприятливий період для аналізу, текстів, документів, розрахунків і планування.

. Рухається прямим ходом і проходить приблизно від 10°48' до 23°38'. Сприятливий період для аналізу, текстів, документів, розрахунків і планування. ♀ Венера – Терези . Продовжує рух знаком, яким керує. Посилює теми партнерства, дипломатії та пошуку балансу.

. Продовжує рух знаком, яким керує. Посилює теми партнерства, дипломатії та пошуку балансу. ♂ Марс – Рак . Переходить приблизно від 12°46' до 17°10' Рака. Дії часто продиктовані емоціями, потребою захистити близьких і забезпечити безпеку.

. Переходить приблизно від 12°46' до 17°10' Рака. Дії часто продиктовані емоціями, потребою захистити близьких і забезпечити безпеку. ♃ Юпітер – Лев . Рухається від приблизно 13°29' до 14°57'. Посилює амбіції, творчість, упевненість і бажання розвиватися.

. Рухається від приблизно 13°29' до 14°57'. Посилює амбіції, творчість, упевненість і бажання розвиватися. ♄ Сатурн – Овен , ретроградний. Вимагає перегляду відповідальності, цілей та особистих меж.

, ретроградний. Вимагає перегляду відповідальності, цілей та особистих меж. ♅ Уран – Близнюки . Зберігає акцент на інформації, технологіях, комунікації та нестандартному мисленні.

. Зберігає акцент на інформації, технологіях, комунікації та нестандартному мисленні. ♆ Нептун – Овен , ретроградний. Пов'язаний із переосмисленням переконань і особистого напряму.

, ретроградний. Пов'язаний із переосмисленням переконань і особистого напряму. ♇ Плутон – Водолій, ретроградний. Продовжує глибокі трансформаційні процеси.

Основні аспекти тижня

♃ Юпітер △ ♄ Сатурн – 31 серпня. Головний конструктивний аспект початку тижня. Символічно поєднує масштабність і дисципліну.

– 31 серпня. Головний конструктивний аспект початку тижня. Символічно поєднує масштабність і дисципліну. ♂ Марс ☐ ♄ Сатурн – 1 вересня. Може створювати затримки, опір, втому та необхідність діяти через обмеження.

– 1 вересня. Може створювати затримки, опір, втому та необхідність діяти через обмеження. ☿ Меркурій ✶ ♂ Марс – 1 вересня. Сприятливий для переговорів, швидких рішень і практичних дій.

– 1 вересня. Сприятливий для переговорів, швидких рішень і практичних дій. ☿ Меркурій ⚻ ♄ Сатурн – 1 вересня. Вимагає уважності до деталей, документів і формулювань.

– 1 вересня. Вимагає уважності до деталей, документів і формулювань. ☀️ Сонце ☐ ♅ Уран . Напружений довготривалий фон активний протягом тижня. Можливі несподівані зміни планів та бажання різко звільнитися від обмежень.

. Напружений довготривалий фон активний протягом тижня. Можливі несподівані зміни планів та бажання різко звільнитися від обмежень. ☀️ Сонце ⚻ ♄ Сатурн – 5 вересня. Може змусити переглянути навантаження, обов'язки та реалістичність поставлених цілей.

– 5 вересня. Може змусити переглянути навантаження, обов'язки та реалістичність поставлених цілей. 🌗 Остання чверть Місяця – 4 вересня.

4 вересня Місяць досягає останньої чверті у Близнюках. Це період, який символічно пов'язують із переосмисленням отриманого досвіду та відмовою від того, що перестало працювати.

Після емоційної кульмінації повні та місячного затемнення наприкінці серпня особливо корисно подивитися на ситуації вже без першої хвилі емоцій. Що справді змінилося? Які висновки виявилися корисними? Які плани варто скоригувати?

Для Близнюків ця фаза особливо пов'язана з інформацією, спілкуванням і рішеннями. Але загалом вона стосується всіх знаків – настав час не накопичувати нові завдання, а розібратися з уже наявними.

Кольори тижня

Зелений, бежевий, блакитний, білий, золотистий.

Щасливі числа

1, 3, 4, 6, 13, 22, 31.

Чого очікувати від тижня – 31 серпня – 6 вересня

Перші дні можуть бути найдинамічнішими. З одного боку, з'явиться бажання рухатися вперед, з іншого – обставини можуть вимагати терпіння.

1-2 вересня краще не вступати в боротьбу заради самої боротьби. Якщо процес гальмується, варто з'ясувати причину, а не збільшувати тиск.

3-4 вересня інформаційна активність зростає. Місяць у Близнюках сприятиме спілкуванню, поїздкам, навчанню та обміну інформацією. 4 вересня остання чверть допоможе зрозуміти, що варто залишити в минулому.

5-6 вересня Місяць у Раку змістить акцент на дім, родину, відпочинок і відновлення. Це хороший час для завершення тижня без зайвої гонитви.

Кохання

У стосунках тиждень почнеться з потреби домовлятися про серйозні речі. Партнери можуть обговорювати спільні плани, фінанси, побут або майбутні рішення.

1 вересня варто бути особливо обережними зі словами. Напруга Марса й Сатурна може перетворити звичайну незгоду на суперечку. Не кожну проблему потрібно вирішувати негайно.

У другій половині тижня спілкування стане легшим, а ближче до вихідних зросте потреба в теплі та емоційній підтримці.

Самотнім людям тиждень може принести цікаві контакти через роботу, навчання, друзів або звичайне спілкування. Але найкращі знайомства розвиватимуться поступово.

Фінанси

Тиждень сприятливий для наведення порядку у фінансах. Сонце та Меркурій у Діві допоможуть побачити непотрібні витрати, проаналізувати бюджет і скласти реалістичний план.

Початок тижня не найкращий для фінансових рішень під впливом емоцій. Квадрат Марса та Сатурна може створювати бажання компенсувати стрес покупками або, навпаки, різко відмовлятися від важливих витрат.

Найкраща стратегія – розділити бажане та необхідне. Великі рішення варто приймати після перевірки цифр і умов.

Робота

Професійна сфера може стати однією з найважливіших протягом цього тижня. Тригон Юпітера та Сатурна створює сприятливий фон для довгострокових проєктів, кар'єрних цілей і поступового професійного зростання.

Водночас 1 вересня можливі затримки, суперечки або ситуації, коли керівництво, колеги чи обставини встановлюють додаткові обмеження. Не варто сприймати це як знак провалу.

Меркурій у Діві допоможе вирішувати проблеми через факти. Перевіряйте документи, домовленості та цифри – саме уважність може стати головною професійною перевагою тижня.

⭐ Найсприятливіші знаки тижня

♌ Леви – Юпітер у вашому знаку формує тригон із Сатурном. Це сильний період для довгострокових цілей, кар'єри та особистого розвитку.

♍ Діви – Сонце й Меркурій у вашому знаку допомагають систематизувати інформацію, працювати продуктивно та ухвалювати обґрунтовані рішення.

♈ Овни – Сатурн у вашому знаку вимагає дисципліни, але тригон із Юпітером показує, що наполегливість може дати відчутний результат.

♎ Терези – Венера у вашому знаку підтримує стосунки, переговори та дипломатичне вирішення складних питань.

⚠️ Кому варто бути обережнішими

♋ Ракам – Марс у вашому знаку підсилює емоційність, а його квадрат із Сатурном може створювати відчуття тиску або вимагати стриманості.

♑ Козерогам – тиждень може змусити переглянути навантаження та очікування від себе. Не все потрібно контролювати одночасно.

♊ Близнюкам – напружений фон Урана та остання чверть у вашому знаку можуть принести багато інформації й необхідність переглядати вже ухвалені рішення.

Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року

Початок тижня може бути для Овнів дуже активним. Місяць у вашому знаку разом із Сатурном підштовхне до конкретних рішень, а тригон Юпітера та Сатурна допоможе зрозуміти, які амбіції мають реальну перспективу. Не намагайтеся зробити все одразу.

У стосунках важливо зменшити категоричність. Партнер не зобов'язаний рухатися у вашому темпі. Самотнім Овнам варто звернути увагу на нові контакти, але не поспішати перетворювати симпатію на серйозні висновки.

Тельцям тиждень пропонує зосередитися на фінансовій та побутовій стабільності. Перехід Місяця у ваш знак 1 вересня сприятиме спокійнішому темпу й допоможе розібратися з матеріальними питаннями.

В особистому житті важливо не замикатися у власних очікуваннях. Близька людина може потребувати підтримки. Вихідні сприятливі для домашньої атмосфери та спокійного спілкування.

Близнюкам доведеться мати справу з великою кількістю інформації. Початок тижня краще присвятити конкретним завданням, а з 3 вересня, коли Місяць перейде у ваш знак, активізуються спілкування, зустрічі та нові ідеї.

Остання чверть 4 вересня стане хорошим моментом для переоцінки планів. У стосунках не варто обіцяти більше, ніж ви готові виконати. Самотнім Близнюкам цікаве знайомство може початися з розмови.

Марс у вашому знаку дає енергію, але квадрат із Сатурном на початку вересня може створити відчуття, ніби кожен крок дається важче. Не витрачайте сили на суперечки з обставинами – шукайте практичне рішення.

До вихідних стане легше. Місяць перейде в Рак і створить сприятливіший емоційний фон. У коханні це хороший час для родини, відвертих розмов і відновлення близькості.

Для Левів це один із найцікавіших тижнів періоду. Юпітер у вашому знаку формує тригон із Сатурном – сильний символічний аспект для довгострокових цілей. Те, що ви почнете будувати зараз, може мати тривале продовження.

У стосунках варто бути щедрими не лише на слова, а й на увагу. Партнер може підтримати ваші амбіції, якщо відчує, що його потреби також враховуються. Самотнім Левам варто не боятися проявляти ініціативу.

Сонце та Меркурій у вашому знаку роблять тиждень продуктивним для Дів. Ви можете швидше за інших побачити помилки, знайти слабкі місця в плані та запропонувати практичне рішення.

У стосунках не варто надмірно аналізувати кожну дрібницю. Близькі люди не завжди потребують виправлення. Самотнім Дівам варто дозволити новому знайомству розвиватися без постійної оцінки.

Венера у вашому знаку підтримує Терезів у переговорах і стосунках. Ви зможете знайти потрібні слова навіть там, де інші вже готові сперечатися.

Особисте життя стане однією з головних тем. Можливо, доведеться визначити межі або сказати про власні потреби. Самотнім Терезам тиждень може принести приємне знайомство через друзів або робоче середовище.

Скорпіонам варто не поспішати розкривати всі карти. Тиждень добре підходить для стратегічної роботи, підготовки важливих рішень і планування наступних кроків.

У коханні може виникнути потреба у більшій довірі. Не перевіряйте партнера на міцність. Самотнім Скорпіонам краще не переносити досвід минулих стосунків на нову людину.

Стрільцям тиждень дає можливість подивитися на майбутнє ширше. Юпітер підтримує великі плани, але Сатурн нагадує про необхідність конкретики. Особливо добре продумувати навчання, професійний розвиток і довгострокові проєкти.

У стосунках може виникнути розмова про майбутнє. Не бійтеся говорити чесно. Самотнім Стрільцям цікава зустріч може відбутися під час поїздки, навчання або спільної активності.

Козерогам варто переглянути навантаження. Ви можете взяти на себе забагато, а потім вимагати від себе неможливого. Тиждень сприятливий для вибору пріоритетів, а не для нескінченного списку завдань.

У стосунках важливо не перетворювати турботу на контроль. Близьким потрібна ваша присутність, а не постійна оцінка їхніх рішень. Вихідні добре провести у спокійній атмосфері.

Водоліям варто уважно поставитися до інформації та нових ідей. Уран у Близнюках може приносити несподівані думки, але не всі з них потрібно реалізовувати негайно.

У коханні сприятливими будуть чесні розмови. Якщо щось давно залишалося невисловленим, друга половина тижня допоможе знайти правильний тон. Самотнім Водоліям варто бути відкритими до незвичних знайомств.

Рибам важливо завершити те, що залишилося після емоційно насиченого кінця серпня. Не потрібно постійно повертатися до минулого – краще визначити, які висновки ви берете із собою далі.

У стосунках наприкінці тижня стане більше тепла. Місяць у Раку сприяє близькості, сімейному спілкуванню та турботі. Самотнім Рибам варто звернути увагу на людину, поруч із якою ви можете почуватися спокійно.

Головна порада тижня

Не сприймайте тимчасові перешкоди як знак зупинитися: скоригуйте темп, перегляньте тактику і продовжуйте рухатися до того, що справді має для вас значення.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.