Синоптики оголосили на завтра у Києві штормове попередження

Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них

Український гідрометцентр прогнозує, що завтра, 25 серпня, у Києві зіпсується погода. Синоптики очікують, що у столицю прийдуть грози. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

З огляду на погіршення погоди, синоптики вирішили оголосити завтра в Києві перший рівень небезпечності. Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.

При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей киян та гостей міста закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103. А у разі виявлення місць підтоплень просять звертатися до «Київавтодору» за номером 284-74-19.

Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.