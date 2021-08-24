  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Синоптики оголосили на завтра у Києві штормове попередження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синоптики очікують, що у столицю прийдуть грози - Синоптики оголосили на завтра у Києві штормове попередження
    Синоптики очікують, що у столицю прийдуть грози
    Фото з відкритих джерел

    Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них

    Український гідрометцентр прогнозує, що завтра, 25 серпня, у Києві зіпсується погода. Синоптики очікують, що у столицю прийдуть грози. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    З огляду на погіршення погоди, синоптики вирішили оголосити завтра в Києві перший рівень небезпечності. Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.

    При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей киян та гостей міста закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103. А у разі виявлення місць підтоплень просять звертатися до «Київавтодору» за номером 284-74-19.

    Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

    Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики оголосили на завтра у Києві штормове попередження