Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого – Прощена неділя
Прощена неділя – особливе християнське свято, останній день перед Великоднім постом

Прощена неділя – останній день Масниці, остання неділя перед Великим постом. Певної дати в цього дня немає, оскільки початок посту припадає на різні дні лютого та березня, залежно від дати Великодня. У 2026 році цей день припадає на 22 лютого.

Цей день – час духовного очищення. Він допомагає краще підготуватися до Великого посту, який починається вже на наступний день. Та й просто допомагає стати краще.

У цей день віряни просять у близьких, друзів і Господа прощення за всі гріхи, вчинені протягом року.

Традиції

За церковними переказами, у давнину монахи з монастиря Святого Савви в Палестині цього дня вирушали в Іудейську пустелю, щоб відсвяткувати Великий піст. Вони знову не збиралися разом у храмі аж до свята Входу Господнього в Єрусалим. У той час монахів чекали різні випробування і навіть смерть, тому ніхто не знав, чи побачать вони один одного знову. Тому перед походом у пустелю увійшло в звичай вибачатися один перед одним.

На честь цієї традиції сьогодні в храмах проводять чин прощення (зазвичай увечері або після літургії), під час якого священик просить віруючих пробачити йому вільні чи невільні образи. Він став на коліна і вклонився до землі. Люди також просять вибачення спочатку у своїх священиків, а потім один в одного. Потім вони цілуються на знак примирення.

За традицією, у Прощену неділю православні просять один в одного вибачення за всі біди та образи, завдані протягом року. Вважається, що Великий піст втрачає свій високий сенс, якщо зводиться до простого утримання від їжі, без взаємного прощення образ.

Попросити вибачення може кожен. При цьому особливо виділяють важливість покаянь (і вміння це робити) сильних перед слабкими, багатих перед бідними, молодих перед літніми тощо.

Якщо у цей день перед вами вибачиться людина, у відповідь скажіть «Бог простить, і я прощаю».

Вважається, що в цей день легше пробачити борги, ніж в інші дні. Хоча б тим боржникам, які перебувають у складному матеріальному становищі.

Що варто зробити у Прощену неділю

Обов'язково в цей день варто відвідати церкву. У цей день прийнято не тільки просити вибачення і прощати, але і займатися добрими справами.

Обов'язково проведіть час з сім'єю, попросіть вибачення у померлих родичів, оскільки не тільки живі заслуговують почути у вас покаяння. Вибачте їх за образи, щоб зняти тягар з душі.

Покайтеся і вимовте молитву про прощення.

І, звичайно, підготуйтеся до початку Великого посту. Відпустіть весь негатив у минуле.

Як правильно просити прощення

Священики зазначають, що недостатньо просити пробачення звичним словом «пробач», адже це стало для нас надто звичним явищем. Традиційно відбувається така розмова:

– Прости мене!

– Бог простить і я прощаю!

При цьому дуже важливо, щоб ваші вибачення йшли від серця, були чистими за наміром, а не були просто даниною церковній традиції. Тільки так слова можуть мати вагу. Оскільки Прощена неділя є останнім днем ​​перед Великим постом, прийнято також запрошувати до нас друзів та рідних та накривати пишний святковий стіл.

Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони фото 2

Молитва покаяння і прощення

В руці Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, мої справи й все тіло, і рух душі моєї. Вхід та вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець мого життя, день і годину подиху мого, кончину мою, заспокоєння душі й тіла мого. Ти ж, о Премилосерде Боже, всього світу гріхами нездоланна Благосте, незлобивий Господи, мене, більше всіх людей грішнішого, прийми в руці захищення Твого й збав від всякого зла, очисть безліч беззаконь моїх, подай виправлення злому й окаянному мою житію і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захищай мене, та ні в чому ж, коли гнівлю Твоє Людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей Ворогам видимим і невидимим заборони, веди мене спасенним шляхом, доведи до Тебе, мого пристановища і бажань моїх краю. Даруй мені християнську кончину, не ганебну, мирну, від повітряних духів злоби захисти, на Страшному Твоєму Суді милостивому рабу Твоєму буди й причти мене до правиці благословенних Твоїх вівць, та з ними Тебе, Творця мого славлю на віки.

Амінь

Вірші та вітання на Прощену неділю

Сьогодні у всіх я попрошу вибачення
За фрази, вчинки, мою поведінку.
І якщо в душі ви образу зберігаєте,
Прошу вас, образу мені цю вибачте!

І нехай в цей день очищуються душі,
Адже сміття нікому в цьому житті не потрібне.
Нехай всі гріхи відпускає нам Бог.
Бажаю, щоб Він вберіг від біди!

***

Прошу прощення у всіх,
З ким в житті ми перетиналися.
Зберігати образи – це гріх.
Вибачте, якщо ображалися.
Нехай посмішки і любов Серця і душі населяють,
А світом править доброта.
Вибачте, я всіх прощаю.

***

Пробачимо один одному всі образи,
Залишимо у минулому їх, друзі!
Забудьте сварки, засмучення
Так злі, гіркі слова.
Рідних попросимо прощення,
А їх самих у відповідь пробачимо.
В усьому сьогодні повинімся,
Образу в серці не таїмо.
Краси, любові, добра!
Радості, душевного тепла!
Успіхів на честь святого дня!

***

Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.

***

Зі святом тебе! Нехай кожен, у кого ти попросиш вибачення у Прощену неділю, тебе простить, щоб світле свято не затьмарилося образами. Я щиро прощу у тебе вибачення за необережно сказані слова, які могли тебе образити! Нехай нагородою за твоє прощення стане душевний спокій.

***

Прошу вибачення за все, щоб сказано і зроблено, не подумавши. Нехай те, що так гнітило серце, звільнить думки і полегшить душу. Адже прощаючи інших, ми знаходимо прощення самі.

***

Пробач мене за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

***

Я прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. А натомість дарую тобі своє прощення і прошу Бога, щоб він теж пробачив тебе. Нехай Бог оберігає тебе від помилок і бід, дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

***

З Прощеною неділею вітаю! Прошу вибачення у тебе за вчинки, які могли тебе образити або розчарувати. І тобі дарую своє прощення. Нехай Господь оберігає тебе від бід і дарує свій захист.

***

У цей світлий день прошу пробачити мене! Нехай всі образи, сварки, образливі слова залишаться в минулому! За всі допущені помилки, випадкову грубість і неприємні розмови пробачте, і хай пробачить Вас Бог!

Листівки на Прощену неділю

Що не можна робити в неділю

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати. У той же час дозволено приготування їжі і догляд за домашніми тваринами.

У давнину люди були переконані, що саме цього недільного вечора відбуватиметься Страшний суд, і цього дня дуже побожні люди намагалися якнайрідше виходити з дому, пригадували власні гріхи й у жодному разі не вживали алкогольних напоїв.

Категорично заборонено влаштовувати конфлікти, злитися на оточуючих, підвищувати голос, ображати когось і самому ображатися.

Крім того, в Прощену неділю не можна їсти м'ясо. Також не можна пізно лягати спати, бо ж після опівночі вже настає Великий піст.

Наміри людей повинні бути тільки позитивними, а вчинки людяними.

Теги: Українська православна церква релігія православна церква традиції свято

