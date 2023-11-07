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У одній із областей України буде змінено час комендантської години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У одній із областей України буде змінено час комендантської години
Громадян у встановлений період доби заборонено виходити на вулицю
фото ілюстративне

До 9 листопада в Сумській області комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00

Влада Сумської області ухвалила рішення змінити час комендантської години з 9 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він вніс зміни до розпорядження від 25.05.2023 № 205-ОД «Про запровадження комендантської години».

«Установили з 00:00 09.11.2023 на території Сумської області комендантську годину з 23:00 до 05:00 години, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів», – йдеться у тексті.

Зазначимо, що до 9 листопада в Сумській області комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному заклад влаштував під час комендантської години «підпільну вечірку».

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Теги: комендантська година Сумщина

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