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Радіодиктант національної єдності 2024: оприлюднено текст для перевірки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Радіодиктант національної єдності 2024: оприлюднено текст для перевірки
Військові пишуть радіодиктант національної єдності
фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту стала письменниця Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба

Сьогодні, 28 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який українці з усіх куточків світу писали 25 жовтня. Про це повідомляє «Суспільне».

Авторкою тексту стала письменниця Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба. Зокрема, результати радіодиктанту буде оголошено, коли комісія опрацює всі листи.

Текст «Магія голосу»

Спочатку був «брехунець». З нього починався день: клац! – і пронизливе рокотання перших тактів «Реве та стогне…», а за ним примусово-бадьоре «Говорить Київ!» давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати.

Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами – на працю, і всіх нас об’єднує голос із радіо. Людський голос – то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. «Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс», – під це танґо й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський – не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносило і в сибірську пущу.

А в 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське «Динамо», Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі «своїми» і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією!

Згодом телевізор притупив нам на те слух.

Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Оксана Забужко. Читав радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. До слова, новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко, неабияк сколихнула суспільство. Річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок.

До відома, ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Так, до Радіодиктанту національної єдності 2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро людей.

У 2023 році радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

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Теги: радіодиктант Оксана Забужко українці українська мова

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