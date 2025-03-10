Мінагрополітики запустило електронну систему «єКоноплі»

Основна мета системи – відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель

З 10 березня 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає електронну систему єКоноплі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис відомства у соцмережах.

Зазначається, що основна мета системи – вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань.

«Новий сервіс «єКоноплі» сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової», – зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель, йдеться у заяві відомства. В результаті це призведе до зростання суб’єктів, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках, наголошується у дописі.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;

Модуль реєстрації та управління земельними ділянками;

Модуль посіву та врожаю;

Модуль лабораторних досліджень;

Модуль витягів та звітності;

Інтерактивна мапа.

Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

Державним земельним кадастром;

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

Підготувати лише КЕП (Кваліфікований електронний підпис).

Подати заявку через електронний кабінет системи «єКоноплі».

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до трьох місяців. Тепер для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Нагадаємо, у Києві поліцейські, які приїхали на виклик про пожежу, виявили у квартирі теплицю з коноплями.

До слова, Кабінет Міністрів України оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу.