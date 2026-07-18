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«Ух, хохлы хорошо живут!» Народний артист України розказав, як до нього завітали почесні гості з Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Хостікоєв: «Хороших руських не існує»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Анатолій Хостікоєв пригадав історію дружби з народним артистом Росії Олексієм Петренком та один із його візитів до Києва

Для народного артиста України Анатолія Хостікоєва «хороших руських» не існує, тож він з обережністю ставиться до тих, хто вважає навпаки. Про це актор висловився в інтервʼю «Главкому».

Анатолій Хостікоєв розповів про свого колишнього друга, народного артиста РФ Олексія Петренка. Росіянин часто гостював у Хостікоєва в Києві.

«У мене був великий друг – Олексій Васильович Петренко (народний артист Росії – «Главком»). Справді геніальний актор! Жив він і працював у Москві. А сам родом із Чернігівщини. Коли він приїжджав із дружиною до Києва, то зупинялись у мене, на Подолі!», – розповів він.

Актор поділився тим, що саме його вразило під час вечері з Петренком та дружиною росіянина. Упродовж вечора йому довелося постійно чути фрази про «хохлів». Однак патріотичний папуга актора нагадав росіянам, що вони в Україні.

«Дружина його працювала заввідділом культури в газеті «Правда». Уявляєте?! А в нас був жовто-зелений папуга, який кричав: «Слава Україні!», його навчила моя тодішня дружина Люба Кубюк (друга дружина, народна артистка, мати сина Георгія – «Главком»), яка народилась у Сибіру, куди були заслані її батьки! Ми сіли за стіл, і дружина Петренка каже: «Ох и хорошо живете! Ух, хохлы!» І весь час: «Хохлы, хохлы…». Олексій Васильович зупиняв її, але вона продовжувала. Вона не ображала, просто вони так звикли. Й от залетів наш папуга і кричить: «Слава Україні!» Тоді дружина Петренка: «Ух, хохлы, испоганили птицу». Але весь вечір пройшов під гаслом «Слава Україні!», бо патріотично налаштованого Чіку спіймати було неможливо!» – пригадав українець.

Хостікоєв також приїжджав до колишнього друга в Москву на ювілей. Там російський актор познайомив українця зі своїми колегами. Однак час показав Хостікоєву, що хороших росіян не існує.

«Я приїжджав до Петренка на ювілей до Москви, вітав зі сцени, і вже на банкеті Олексій Васильович мене знайомив із Михалковим, Табаковим, Гостюхіним, з яким я знімався в кіно… Тоді вони мене хвалили, їм сподобався мій виступ. Але що показав час? Вони всі просто кінчені. Тому дуже обережно ставлюся до тих, кого вважають хорошими руськими!» – зауважив артист.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» народний артист України Анатолій Хостікоєв, який зіграв у виставі «Майстер і Маргарита» за мотивами однойменного роману російського письменника Михайла Булгакова, пояснив українцям, чи варто нині захищати та «плакати» за Булгаковим.

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Теги: Анатолій Хостікоєв війна актор росіяни

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