19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року

Сьогодні, у неділю, 19 вересня, відзначають такі свята:

День Батька

Національний День Батька святкують в Україні у вересні. Це поки неофіційне свято, а дата запропонована низкою громадських організацій.

В Україні ініціаторами цього свята виступили МГО «Міжнародний Центр Батьківства» та Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. З 2009 року кожна третя неділя вересня стає датою, коли українське суспільство виказує своє особливе шанування цим загальнолюдським сімейним і державним цінностям.

Нагадаємо, що Всесвітній або Міжнародний День Батька святкують у третю неділю червня, а традиція почалася в США. Там він святкувався з 1966 року. В Україні, поряд з Національним святом, поважають і цю дату.

День працівників лісу

Встановлено Указом Президента Україні у 1993 році.

День народження «Смайлика»

19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть поспіль: двокрапку, дефіс і закривальну дужку.

Це було зроблено для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп'ютері. Зрештою ідея Фалмана стала фактично революційною в електронному лексиконі.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри та борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.

Традиції та звичаї

У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події та питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву.

19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.

Народні прикмети:

Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.

Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.

Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні строго заборонено працювати.

Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.

Не можна сильно наїдатися.

Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.

Іменини

У неділю, 19 вересня, День ангела відзначають Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло.