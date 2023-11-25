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Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома
В Україні очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ
фото з відкритих джерел

У ДСНС закликають водіїв і пішоходів бути обережними

Синоптики прогнозують на 26-27 листопада суттєве ускладнення погодних умов майже на всій території України, крім західних областей. У зв’язку з цим у ДСНС звернулася до українців з проханням на вихідні за можливості перебувати вдома.

«Очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах», – попередили рятувальники.

У ДСНС закликають водіїв і пішоходів бути обережними, за можливості залишатися вдома і не планувати дальніх мандрівок, а за потреби замість власного транспорту скористатися громадським, щоб не створювати затори на автошляхах

«Якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водіям слід бути особливо уважними і сповільнюватися поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, носити на одязі світловідбивні флікери та взуття, що не ковзає», – порадили у ДСНС.

Рятувальники також нагадали водіям про необхідність замінити літню «гуму» на зимову.

Нагадаємо, у Карпатах у суботу, 25 листопада, спостерігається морозна погода. Гори вкрив сніг і сильний туман. 

Також через негоду 27 листопада буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.

Як повідомлялося, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с. Крім того, синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

До слова, синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Читайте також: Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Теги: вихідні рятувальники негода

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