Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома
У ДСНС закликають водіїв і пішоходів бути обережними
Синоптики прогнозують на 26-27 листопада суттєве ускладнення погодних умов майже на всій території України, крім західних областей. У зв’язку з цим у ДСНС звернулася до українців з проханням на вихідні за можливості перебувати вдома.
«Очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах», – попередили рятувальники.
У ДСНС закликають водіїв і пішоходів бути обережними, за можливості залишатися вдома і не планувати дальніх мандрівок, а за потреби замість власного транспорту скористатися громадським, щоб не створювати затори на автошляхах
«Якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водіям слід бути особливо уважними і сповільнюватися поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, носити на одязі світловідбивні флікери та взуття, що не ковзає», – порадили у ДСНС.
Рятувальники також нагадали водіям про необхідність замінити літню «гуму» на зимову.
Нагадаємо, у Карпатах у суботу, 25 листопада, спостерігається морозна погода. Гори вкрив сніг і сильний туман.
Також через негоду 27 листопада буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.
Як повідомлялося, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с. Крім того, синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.
До слова, синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.
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