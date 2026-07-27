Польща висунула Україні нову умову для передачі МіГ-29

Варшава готова передати винищувачі Києву, однак очікує зустрічних кроків, а остаточне рішення планує ухвалити вже найближчими тижнями

Польща підтвердила готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, однак заявила, що розраховує на ширшу співпрацю з Києвом у сфері безпілотних технологій. При цьому у Варшаві попередили, що часу для досягнення домовленості залишається небагато. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша виданню Wirtualna Polska.

За словами міністра, польська пропозиція про передачу МіГ-29 Україні «лежить на столі», а остаточне рішення тепер залежить від української сторони.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща очікує від України активнішої співпраці у сфері виробництва безпілотників. За його словами, Київ має значний досвід і сучасні технології, тому Варшава хотіла б розвивати спільні проєкти та отримати частину українських розробок.

«Настав час сказати, чого ми від них очікуємо. Ноу-хау в тому, у чому вони сильні. І щоб вони вступили в співпрацю. Щоб передали нам частину дронів, якими ми могли б користуватися. Ми справді відкриті до різноманітних рішень», – сказав глава польського Міноборони.

Водночас він наголосив, що передача винищувачів має не лише практичне, а й символічне значення.

«Це має також символічний, а не лише практичний вимір. І я дещо розчарований, що навіть цього символічного виміру не вдалося реалізувати», – додав Косіняк-Камиш.

Міністр також повідомив, що між військовими штабами України та Польщі тривають переговори про технічне обслуговування літаків, їхній ремонт та фінансування відповідних робіт.

Водночас Варшава вже має альтернативний варіант використання цих винищувачів. За словами Косіняка-Камиша, Болгарія зацікавлена у їхній купівлі, що, на його думку, підтверджує хороший технічний стан літаків.

«Ці літаки в хорошому стані. Настільки хорошому, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось зацікавлений заплатити за них, це означає, що вони справді хороші», – зазначив він.

Глава Міноборони Польщі підкреслив, що пріоритетом для Варшави залишається досягнення домовленості з Україною. Водночас, якщо переговори не дадуть результату, польська сторона готова розглянути інші варіанти.

«Першочерговою метою є досягнення домовленості з Україною. Якщо це не вдасться – ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше, у найближчі тижні має бути ухвалено остаточне рішення», – підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, раніше цього місяця Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Польща отримала офіційний запит від України на передачу винищувачів МіГ-29. За його словами, переговори між сторонами тривають, а Варшава розраховує досягти взаємовигідної домовленості.