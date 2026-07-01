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Ураження центру космічного зв’язку під Москвою. Генштаб показав наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ураження центру космічного зв’язку під Москвою. Генштаб показав наслідки
Наслідки ураження Центру космічного зв'язку «Дубна»
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю центру «Дубна»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв'язку збройних сил РФ «Дубна» у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

За даними українського військового командування, «Дубна» – це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами, частину з яких знищено.

Нагадаємо, 30 червня безпілотники, ймовірно, повторно атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області.

Що відомо про об'єкт

Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

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Також ЦКЗ «Дубна» забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення.

Хронологія ударів

22 червня Генштаб повідомив, що у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна». Підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Mark-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, як наголосив Генштаб, підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї зі стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

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Теги: війна Генштаб Москва

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