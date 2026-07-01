Ураження центру космічного зв’язку під Москвою. Генштаб показав наслідки

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю центру «Дубна»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв'язку збройних сил РФ «Дубна» у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

За даними українського військового командування, «Дубна» – це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами, частину з яких знищено.

Нагадаємо, 30 червня безпілотники, ймовірно, повторно атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області.

Що відомо про об'єкт

Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

Також ЦКЗ «Дубна» забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення.

Хронологія ударів

22 червня Генштаб повідомив, що у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна». Підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Mark-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, як наголосив Генштаб, підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї зі стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.