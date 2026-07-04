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Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною
Крім складів, фахівці зафіксували нові гаражі для автомобільної техніки, з якої здійснюють запуск безпілотників
фото ілюстративне

Аналітики нарахували щонайменше 15 нових складів на площі понад 390 тисяч м²

Росія продовжує розбудовувати інфраструктуру одного з найбільших пускових майданчиків для дронів-камікадзе «шахед» у Цимбуловій, Орловська область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний Telegram-канал Dnipro Osint.

Нові супутникові знімки показують, що на території об'єкта триває будівництво щонайменше 15 великих складів, які можуть використовуватися для зберігання бойових частин або самих дронів. Площа нової ділянки перевищує 390 тисяч квадратних метрів.

Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною фото 1

Крім складів, фахівці зафіксували нові гаражі для автомобільної техніки, з якої здійснюють запуск безпілотників. На території майданчика й далі розширюють можливості для зберігання та пуску дронів – зокрема, на знімках помітили три нові ділянки під стаціонарні пускові установки.

Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною фото 2

Як зазначають у Dnipro Osint, зростання виробничих і пускових потужностей безпосередньо впливає на масштаб майбутніх атак: чим більше пускових установок, тим більше дронів росіяни можуть запустити одночасно, а чим більше складів – тим більший запас боєприпасів можна накопичити для одного удару.

Саме тому росіяни будують багато невеликих складів і гаражів замість кількох великих об'єктів – це ускладнює й здорожчує знищення інфраструктури силами оборони України.

Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною фото 3

Цей майданчик уже неодноразово потрапляв під удари Сил оборони України. Наприкінці грудня 2024 року Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони знищили тут склад зберігання, обслуговування й ремонту дронів Shahed – про це повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. А в січні 2025-го, за даними Генштабу, удар по складах БпЛА в Орловській області знищив понад 200 «шахедів». Попри втрати, за наступний рік росіяни не лише відновили, а й суттєво наростили потужності об'єкта.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року розвідка вже публікувала супутникові знімки цього ж майданчика в Цимбуловій – тоді за оцінками спільнот він вважався найбільшим відомим пусковим об'єктом для ударних дронів у Росії, з площею комплексу понад 5 квадратних кілометрів та 8 стаціонарними пусковими установками.

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Теги: розвідка росія будівництво безпілотник ворог росіяни дрон

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