На Прикарпатті знайдено сховок з архівом ОУН (фото)

Можна припустити, що архів належав керівникові або заступникові керівника Більшівцівського проводу ОУН

На Івано-Франківщині чоловік випадково знайшов у лісі схований під землею бідон із архівом ОУН. Історичні документи пролежали там майже 80 років. Про знахідку повідомив Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери, пише «Главком».

Знахідку виявив житель села Загір'я Андріан Шаган під час прогулянки в лісі поблизу села Старі Скоморохи. Чоловік випадково зачепився ногою за дріт, після чого вирішив перевірити, що знаходиться під землею. Там він виявив запечатаний бідон із документами. Науковці, які прибули на місце, безпечно вилучили знахідку та передали її до музею для подальшого дослідження. Документи потребують особливого догляду, оскільки майже вісім десятиліть перебували під землею.

Основний масив архіву становлять документи Більшівцівського районного проводу ОУН, датовані переважно 1948–1949 роками. Серед матеріалів є листівки та відозви, зокрема звернення до українців-червоноармійців із закликом не воювати проти власного народу. Також у сховку виявили матеріали, присвячені історії України та звернення до інших поневолених народів Радянського Союзу.

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Сховоке з документами Більшівцівського проводу ОУН. фото: Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери

Крім пропагандистських матеріалів, в архіві збереглися документи про господарську діяльність підпілля, зокрема збір коштів на допомогу українському націоналістичному руху. Є також документи Служби безпеки ОУН.

Директор КП «Пам'ять» Василь Тимків, який входив до робочої групи з дослідження знахідки, зазначив, що різноплановість документів може свідчити про їхню належність одразу кільком підпільним структурам.

За його словами, з огляду на широкий спектр матеріалів можна припустити, що архів належав керівникові або заступникові керівника Більшівцівського проводу ОУН. Водночас остаточно встановити його походження та власника мають фахівці після детального опрацювання документів.

У музеї зазначили, що дослідники вже розпочали роботу з архівом. Фахівці мають встановити його повний склад, походження документів та історичний контекст їх створення. Перші результати дослідження планують представити громадськості згодом.

Знахідка є важливою для дослідження діяльності українського підпілля після Другої світової війни. Документи, які десятиліттями залишалися прихованими в землі, можуть містити нові відомості про роботу місцевих осередків ОУН, їхню просвітницьку, господарську та організаційну діяльність.

Варто нагадати, що на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Президент України Володимир Зеленський у своїй промові подякував патріотам, які «десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця», і всім, для кого «повернення полковника Коновальця в Україну було справою честі».