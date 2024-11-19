У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ

Організація із заборони хімічної зброї провела аналізи зразків грунту

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. Про це йдеться у звіті ОЗХЗ від понеділка, 18 листопада.

Згідно з документом, інцидент стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області. Експерти ОЗХЗ зафіксували факт застосування речовини CS, опитали свідків та зібрали зразки з місця події, зокрема із траншей.

Незалежний аналіз кількох лабораторій ОЗХЗ підтвердив, що у відібраних зразках ґрунту та фрагментах снаряда виявлено 2-хлорбензиліденемалононітрил (CS), відомий як сльозогінний газ.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив «глибоку стурбованість» щодо використання хімічної зброї, наголосивши, що всі держави-члени організації, включно з Росією, зобов’язані утримуватися від її виробництва, зберігання та застосування.

Це перший задокументований випадок офіційного підтвердження використання хімічної зброї в районах України, де тривають бойові дії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у жовтні російські війська 323 рази застосовували хімічну зброю проти українських військових.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє її використання за будь-яких обставин.

До слова, протягом липня зафіксовано 358 випадків застосування РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Про це повідомляє командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Нагадаємо, що російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.