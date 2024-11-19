Головна Світ Політика
search button user button menu button

У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
Росія використовує хімічну зброю на Сході України
фото з відкритих джерел

Організація із заборони хімічної зброї провела аналізи зразків грунту

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. Про це йдеться у звіті ОЗХЗ від понеділка, 18 листопада.

Згідно з документом, інцидент стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області. Експерти ОЗХЗ зафіксували факт застосування речовини CS, опитали свідків та зібрали зразки з місця події, зокрема із траншей.

Незалежний аналіз кількох лабораторій ОЗХЗ підтвердив, що у відібраних зразках ґрунту та фрагментах снаряда виявлено 2-хлорбензиліденемалононітрил (CS), відомий як сльозогінний газ.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив «глибоку стурбованість» щодо використання хімічної зброї, наголосивши, що всі держави-члени організації, включно з Росією, зобов’язані утримуватися від її виробництва, зберігання та застосування.

Це перший задокументований випадок офіційного підтвердження використання хімічної зброї в районах України, де тривають бойові дії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у жовтні російські війська 323 рази застосовували хімічну зброю проти українських військових.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє її використання за будь-яких обставин.

До слова, протягом липня зафіксовано 358 випадків застосування РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Про це повідомляє командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Нагадаємо, що російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

Читайте також:

Теги: газ війна Україна аналізи хімікати хімічна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога Трампа може стати черговим випробуванням для світу
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
6 листопада, 08:56
Сергій Копищик з дружиною Світланою та сином Марком
Сергій Копищик: Деякі бояться, інші хрестяться. Не розумію, чого так реагувати на людину без ніг? інтерв'ю
Вчора, 09:30
Небезпечне відчуття загострилося у багатьох українців з початком цієї війни
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни
31 жовтня, 21:01
Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
29 жовтня, 20:59
Уповноважений ВР додав, що наразі не може назвати країну, допоки юридично Росія не підтвердить її статус
Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених
31 жовтня, 21:40
Ворог захопив Степанівку
Росіяни окупували Степанівку біля Курахового – DeepState
5 листопада, 04:00
Він МІГ не йти на війну, але він НЕ міг не йти на війну…
Загинув, рятуючи поранених побратимів Згадаймо парамедика Олексія Наборського
17 листопада, 09:00
Бійчиня 41-ї бригати Афіна
Командирка у 20 років: Єлизавета Пишняк керує на фронті «Вампірами»
16 листопада, 21:10
Наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада 2024 р.
Атака на Одесу. Росія знайшла виправдання новим вбивствам українців
Вчора, 13:41

Політика

Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані
Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку
«Хезболла» масово обстріляла Ізраїль: є багато постраждалих
«Хезболла» масово обстріляла Ізраїль: є багато постраждалих
Бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів РФ
Бомбардувальники НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб біля кордонів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
32K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
28K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
12K
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
11K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:32
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
17 листопада, 09:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua