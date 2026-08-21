Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено
Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
фото: ДПСУ

Російські безпілотники пошкодили будівлі та конструкції пункту «Табаки» на Одещині

У ніч на 21 серпня російські безпілотники атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Один із ударів припав на інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише «Главком».

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. На його території виникли пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС України. Наразі «Табаки» не пропускає людей і транспорт. Про ситуацію українські прикордонники поінформували молдовську сторону.

Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено фото 1
фото: ДПСУ

Транспорт, який мав перетинати кордон через цей пункт пропуску, перенаправляють до інших пунктів. Прикордонники закликають громадян враховувати ситуацію під час планування поїздок.Пункт пропуску «Табаки» розташований на українсько-молдовському кордоні в Одеській області. Його закриття через російську атаку тимчасово ускладнює рух людей і транспорту через цю ділянку кордону.

Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено фото 2
фото: ДПСУ

Про загиблих або постраждалих у повідомленні ДПСУ не йдеться. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ.

Читайте також:

Теги: Одещина Молдова війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правильно організована робота по виявленню/знищенню в першому ешелоні – це важлива тактика цієї зими
Росія готує нову хвилю терору. До чого готуватися Україні наступні шість місяців?
11 серпня, 19:29
Рублі почали міграцію з банків до кишень росіян
Росіяни ховають рублі під матрац: який урок має засвоїти Україна
18 серпня, 10:47
Пожвавлення політичного життя. Чи добре це, чи погано?
Пожвавлення політичного життя. Чи добре це, чи погано?
19 серпня, 16:10
Військова розвідка США вважає, що російська атака на країну НАТО можлива вже цієї осені
Путін шукає вихід із глухого кута у війні з Україною. НАТО під загрозою?
9 серпня, 18:26
Криворізький гіпермаркет працював майже 19 років
Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі «Епіцентр»: деталі
26 липня, 13:49
Наслідки української атаки по Росії
Зеленський підтвердив удари по логістичних центрах у трьох регіонах РФ
31 липня, 13:41
Балістична ракета Sejjil
Україна опинилася в зоні досяжності іранських ракет: чи зможе ППО їх збити
27 липня, 18:36
У Києві попрощалися зі студенткою Києво-Могилянської академії Віталіною Яковенко
Київ попрощався з волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час обстрілу Києва
4 серпня, 14:57
Александар Вучич заявив, що не впевнений у швидкому завершенні війни в Україні
Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні
8 серпня, 15:57

Кримінал

Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено
Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено
По всій Україні проходять обшуки у військових частинах: названо причину
По всій Україні проходять обшуки у військових частинах: названо причину
Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську: 10 людей поранені
Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську: 10 людей поранені
Операція «Феміда». НАБУ заявило про рейдерську схему на сотні мільйонів
Операція «Феміда». НАБУ заявило про рейдерську схему на сотні мільйонів
Росія завербувала студента для вбивства українського командира на Полтавщині
Росія завербувала студента для вбивства українського командира на Полтавщині
Майор наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість
Майор наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
19 серпня, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua