Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні України: рух зупинено

Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Російські безпілотники пошкодили будівлі та конструкції пункту «Табаки» на Одещині

У ніч на 21 серпня російські безпілотники атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Один із ударів припав на інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише «Главком».

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. На його території виникли пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС України. Наразі «Табаки» не пропускає людей і транспорт. Про ситуацію українські прикордонники поінформували молдовську сторону.

фото: ДПСУ

Транспорт, який мав перетинати кордон через цей пункт пропуску, перенаправляють до інших пунктів. Прикордонники закликають громадян враховувати ситуацію під час планування поїздок.Пункт пропуску «Табаки» розташований на українсько-молдовському кордоні в Одеській області. Його закриття через російську атаку тимчасово ускладнює рух людей і транспорту через цю ділянку кордону.

фото: ДПСУ

Про загиблих або постраждалих у повідомленні ДПСУ не йдеться. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ.