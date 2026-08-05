Удар по цивільних об’єктах Киева: прокуратура розслідує черговий злочин РФ

Вирва, що утворилася на місці одного з влучань російської ракети 5 серпня 2026 року

Наслідки влучань фіксують у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах Києва

Внаслідок нічної балістичної атаки РФ по столиці у ніч проти 6 серпня 2026 року загинула 60-річна жінка в Оболонському районі, ще 16 людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, серед постраждалих – водій швидкої медичної допомоги. Потерпілі дістали осколкові поранення, забійні рани та переломи, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

За даними на восьму ранку 5 серпня відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі Києва. Наслідки влучань фіксують у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах Києва.

Загалом у столиці пошкоджено приватний будинок два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, АЗС, автомобілі.

«Остаточні кількість постраждалих та пошкоджених обʼєктів встановлюється», – додали у прокуратурі.

На місцях влучань працюють рятувальники.

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Наслідки ракетно-дронової атаки РФ на Київ 5 серпня 2026 року фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину проти цивільного населення. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину, внаслідок якого загинула жінка (ч.2 ст.438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів. Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі.

Уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси, жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм.