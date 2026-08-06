Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки

Російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста

У ніч на 6 серпня російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у Ковпаківському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За словами чиновника, російська армія скинула по місту чотири керовані авіабомби.

«Ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста», – повідомив Кривошеєнко.

Однією з головних цілей атаки став торговельний центр. Також пошкоджень зазнали інші об'єкти міської інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, магазини, нежитлові будівлі й інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поблизу епіцентрів вибухів вибито сотні вікон.

«Нічний масований ворожий удар був спрямований по торговельному центру, об'єктах інфраструктури у Ковпаківському районі Сум», – зазначив начальник МВА.

Після атаки на місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці. Триває обстеження пошкоджених територій, фахівці документують наслідки російського удару та ліквідовують його наслідки. Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що місто Суми, розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону з Росією, є одним із регіонів, яке регулярно зазнає російських обстрілів. Окупанти систематично застосовують по місту керовані авіабомби (КАБ), ударні безпілотники, ракети та артилерію, атакуючи як об'єкти інфраструктури, так і житлові квартали.

Один із найкривавіших епізодів стався 15 липня, коли російська армія скинула на місто шість керованих авіабомб. Тоді загинули троє людей, ще понад 20 дістали поранення. Унаслідок атаки були пошкоджені близько десяти багатоповерхових будинків, медичні заклади, офісні будівлі, об'єкти інфраструктури, а також мережі електро- та водопостачання.

Ще раніше, 11 липня, російські війська завдали трьох ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Сум. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них 13-річна дівчинка, понад 40 людей отримали поранення. Вибуховою хвилею були пошкоджені багатоповерхові будинки, десятки автомобілів, вибито сотні вікон і балконних рам.

Нагадаємо, 30 липня в частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення через наслідки систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.