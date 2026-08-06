Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки
Росія масовано атакувала Суми КАБами
фото: ДСНС

Російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста

У ніч на 6 серпня російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у Ковпаківському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За словами чиновника, російська армія скинула по місту чотири керовані авіабомби.

«Ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста», – повідомив Кривошеєнко.

Однією з головних цілей атаки став торговельний центр. Також пошкоджень зазнали інші об'єкти міської інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, магазини, нежитлові будівлі й інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поблизу епіцентрів вибухів вибито сотні вікон.

«Нічний масований ворожий удар був спрямований по торговельному центру, об'єктах інфраструктури у Ковпаківському районі Сум», – зазначив начальник МВА.

Після атаки на місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці. Триває обстеження пошкоджених територій, фахівці документують наслідки російського удару та ліквідовують його наслідки. Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що місто Суми, розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону з Росією, є одним із регіонів, яке регулярно зазнає російських обстрілів. Окупанти систематично застосовують по місту керовані авіабомби (КАБ), ударні безпілотники, ракети та артилерію, атакуючи як об'єкти інфраструктури, так і житлові квартали.

Один із найкривавіших епізодів стався 15 липня, коли російська армія скинула на місто шість керованих авіабомб. Тоді загинули троє людей, ще понад 20 дістали поранення. Унаслідок атаки були пошкоджені близько десяти багатоповерхових будинків, медичні заклади, офісні будівлі, об'єкти інфраструктури, а також мережі електро- та водопостачання.

Ще раніше, 11 липня, російські війська завдали трьох ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Сум. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них 13-річна дівчинка, понад 40 людей отримали поранення. Вибуховою хвилею були пошкоджені багатоповерхові будинки, десятки автомобілів, вибито сотні вікон і балконних рам.

Нагадаємо, 30 липня в частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення через наслідки систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: Суми агресія окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порти Великої Одеси вже третій тиждень працюють під постійними російськими атаками
Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України Тема тижня
25 липня, 11:30
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
Понад рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Бузінського
14 липня, 09:00
Втрати ворога станом на 2 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 2 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
2 серпня, 08:12
«Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці
Військово-морські сили знищили корабель РФ «Ізумруд»: є загиблі
14 липня, 14:30
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
14 липня, 00:48
Триває 1608-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року
20 липня, 08:12
Ігоря Науменка мобілізували до лав ЗСУ у листопаді 2024 року
Вихованець «Динамо», воїн і дідусь. Згадаймо Ігоря Науменка
23 липня, 09:00
Ультрас «левів» красиво підтримали український народ
Данські фанати вивісили банер на підтримку України в матчі «Полісся» у Лізі конференцій
23 липня, 22:24
ЗСУ уразили пункти управління, переправу та склад окупантів
Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога
Вчора, 11:20

Події в Україні

У Ярославлі прогриміли вибухи: під вогнем НПЗ, трасу на Москву перекрито
У Ярославлі прогриміли вибухи: під вогнем НПЗ, трасу на Москву перекрито
Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки
Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки
Балістична небезпека для Києва тривала кілька хвилин
Балістична небезпека для Києва тривала кілька хвилин
216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026
216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026
Нова підозра Стефанішиній, засідання РНБО. Головне за 5 серпня 2026
Нова підозра Стефанішиній, засідання РНБО. Головне за 5 серпня 2026
На Дніпропетровщині через російський обстріл без світла залишилися понад 55 тис. абонентів
На Дніпропетровщині через російський обстріл без світла залишилися понад 55 тис. абонентів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua