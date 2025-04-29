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Обстріл Дніпропетровщини: у ліцеї розповіли про 12-річну жертву російської атаки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Обстріл Дніпропетровщини: у ліцеї розповіли про 12-річну жертву російської атаки
У ліцеї згадують Маргариту як талановиту дитину, яка ще з дитячого садочка проявляла свої здібності
колаж: glavcom.ua

12-річна дівчинка померла дорогою до лікарні

Сьогодні, 29 квітня 2025 року, Дніпропетровщина зазнала чергового жорстокого удару російських окупантів. Внаслідок обстрілу житлового будинку у Самарівському районі загинула 12-річна Тітаренко Маргарита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Губиниський ліцей.

Про непоправну втрату повідомили у ліцеї, де навчалася дівчинка. У своїй офіційній заяві навчальний заклад висловив глибокий сум з приводу загибелі Маргарити, яка стала жертвою ворожої атаки на будинок, де вона проживала разом з батьками та молодшою сестрою.

Обстріл Дніпропетровщини: у ліцеї розповіли про 12-річну жертву російської атаки фото 1
фото: Губиниський ліцей

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою», – зазначили у ліцеї.

У ліцеї згадують Маргариту як талановиту дитину, яка ще з дитячого садочка проявляла свої здібності. Вона була переможницею численних творчих конкурсів та предметних олімпіад, а також брала активну участь у заходах місцевого будинку культури.

«Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою», – йдеться у повідомленні ліцею. «Світла пам'ять про неї назавжди збережеться у наших серцях. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи».

Як відомо, у ніч проти 29 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область удраними дронами. Унаслідок обстрілу загинула дитина. Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок. 

 

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Теги: обстріл Дніпропетровщина

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