У Курській області загинули 20 офіцерів через удар по пункту управління РФ, – Зеленський

Серед загиблих були старші офіцери – північнокорейські та росіяни

3 лютого Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка

Через удар ЗСУ по пункту управління РФ у Курській області загинули 20 офіцерів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

За словами Володимира Зеленського, там загинуло багато офіцерів.

«Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни», – повідомив президент України.

Як відомо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Під завалами будівлі опинилися 95 людей.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі Росія спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину: оприлюднено скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.

До слова, ООН відреагувала на бомбардування російською авіацією інтернату в Суджі Курської області, внаслідок якого загинули та зазнали поранень цивільні особи.