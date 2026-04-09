Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Наталія Порощук
фото: ДСНС Донеччини

Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі

Сьогодні, 9 квітня, російська терористична армія обстріляла пожежно-рятувальну частину у Миколаївці Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси», – йдеться у повідомленні.

Серед особового складу ніхто не постраждав.

До слова, російська терористична армія 9 квітня вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди.

Також унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.

Зокрема, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки 9 квітня російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Вони отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

