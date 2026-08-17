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Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу – NYT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу – NYT
Партнери України та аналітики очікують ескалації війни взимку
фото: Getty Images

Джерела видання: до дедлайну Кремль може атакувати цивільну інфраструктуру та оголосити мобілізацію

За оцінкою західних чиновників та аналітиків, президент Росії Володимир Путін розраховує повністю захопити Донбас до осені 2027 року – якщо це не вдасться, імовірність мирних переговорів суттєво зросте. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

«Путін заявив, що Росія повинна щонайменше отримати повний контроль над Донбасом на сході України. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники та аналітики, переговори будуть більш імовірними», – ідеться в матеріалі NYT.

Москва вже неодноразово встановлювала власні строки для захоплення Донбасу, однак жодного разу їх не дотрималася. Раніше Financial Times повідомляла, що Кремль розраховує встановити повний контроль над Донецькою областю ще до кінця цього року, хоча навіть співрозмовники видання, наближені до російського Міноборони, називали такий графік нереалістичним і допускали, що це може відбутися лише упродовж 2027-го.

Темпи просування російських військ поки що не свідчать про здатність Москви виконати заявлені плани. За даними ISW, у липні армія РФ захопила лише 37,85 кв. км української території – це майже вчетверо менше, ніж 455,74 кв. км за аналогічний період 2025 року. Ознак різкого прискорення наступу аналітики наразі не фіксують.

За інформацією NYT, західні чиновники та аналітики очікують, що взимку Росія посилить ескалацію: ймовірно, Кремль спробує використати дефіцит українських засобів ППО для масштабних ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, а не лише по військових об'єктах. Таким чином Москва може одночасно тиснути на Україну на фронті й створювати додаткові проблеми в тилу.

Паралельно у Кремлі готуються оголосити нову хвилю мобілізації після парламентських виборів, запланованих на середину вересня. За даними української розвідки, Путін розраховує мобілізувати від 300 до 500 тис. осіб, заявляв президент Володимир Зеленський, а також отримати додаткове поповнення до 30 тис. військових із Північної Кореї. Водночас мобілізація – не єдиний інструмент, яким Кремль може компенсувати нестачу особового складу: за оцінками аналітиків, Путін розраховує зламати опір України та Заходу передусім силою повітряних ударів – керованими авіабомбами й ракетами, – і лише якщо ці методи не дадуть результату, потреба в новій хвилі мобілізації може зрости.

Видання зазначає, що дехто з аналітиків побоюється: відчуваючи себе загнаним у кут, Путін може спробувати вийти за межі гібридних атак у Європі й перевірити на міцність солідарність НАТО.

Європейські союзники, за даними NYT, сподіваються на тиск США на Росію, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Водночас урегулювання в Україні є надто важливим питанням для Європи, щоб залишати його на розсуд непередбачуваної адміністрації американського президента – європейці прагнуть гарантій, що Вашингтон і Москва не домовлятимуться без їхньої участі.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Кремль відмовився від змістовних переговорів щонайменше до лютого 2027 року, розраховуючи на військові успіхи та повне захоплення Донецької області. До слова, аналітики Центру Карнегі у статті для Foreign Affairs також доходять висновку, що Путін поки не бачить підстав для реальних переговорів.

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Теги: росія Донбас Міноборони армія путін військові мобілізація Володимир Зеленський переговори

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