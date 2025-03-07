Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Рятувальникам вдалося зупинити тління наповнювача захисної оболонки арки

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомні електростанції, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу 14 лютого, ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку захисту довкілля і природних ресурсів Світлану Гринчук.

«14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити», – написала вона.

Як повідомляється, радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

«Тепер наше завдання – провести якісний аналіз пошкодження арки НБК та відновити її функціонування», – зазначила Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

До слова, на дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.