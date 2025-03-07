Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано
Росіяни атакували ударним дроном арку нового безпечного конфайнменту
фото: Facebook/Світлана Гринчук

Рятувальникам вдалося зупинити тління наповнювача захисної оболонки арки

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомні електростанції, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу 14 лютого, ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку захисту довкілля і природних ресурсів Світлану Гринчук.

«14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити», – написала вона.

Як повідомляється, радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

«Тепер наше завдання – провести якісний аналіз пошкодження арки НБК та відновити її функціонування», – зазначила Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

До слова, на дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.  

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти Світлана Гринчук ДСНС Чорнобильська АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танки у місті. 72-а ОМБР, єдина механізована бригада, визначена вищим військовим керівництвом для оборони Києва, висувається до столиці. 21 лютого 2022 року
Завтра була війна. Як Київ готувався до оборони: нові подробиці Роковини
22 лютого, 21:00
Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників
Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
7 лютого, 18:11
Торецьк після приходу окупантів
Окупанти намагалися повісити прапор РФ у Торецьку, але їм завадили (відео)
9 лютого, 14:43
Точна дата смерті окупанта Юрія Озерова (ліворуч) наразі невідома
ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова
1 березня, 19:35
Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
28 лютого окупанти вдарили по медзакладу у Харкові
Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків
1 березня, 07:40
На місці атаки працювали всі екстрені служби
Атака шахедів на Суми: з’явились фото наслідків
Вчора, 07:16
Поперешнюк: Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено
«Згоріло 606 посилок». Атака РФ на Одесу знищила відділення «Нової Пошти»
5 березня, 13:54

Події в Україні

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано
Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
У прикордонні Сумщини тривають складні бої: деталі від ЦПД
У прикордонні Сумщини тривають складні бої: деталі від ЦПД
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
14K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5131
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua