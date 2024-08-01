Київ запроваджує карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев: деталі

Вузькозлатка ясенева смарагдова може загрожувати зникненню ясенів

У Києві виявили небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у столиці вирішили ввести карантин. Про це йдеться у заяві Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

«За поданням Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві про виявлення небезпечного шкідника дерев – вузькозлатки ясеневої смарагдової – у столиці запроваджується карантин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шкідник становить небезпеку винятково для дерев, тому жодних обмежень на відвідування зелених зон чи вигулу на їх території домашніх тварин не передбачається.

Вузькозлатка ясенева смарагдова може загрожувати зникненню ясенів. Внаслідок пошкодження вони засихають протягом одного чи двох років.

Карантинні заходи поширюються на всю територію столиці та, зокрема, передбачають:

проведення візуальної перевірки дерев для визначення наявності карантинного організму;

відбір зразків і направлення їх на фітосанітарну експертизу;

здійснення фітосанітарних процедур, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних або термічних факторів;

у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту – санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

Також зазначається, що карантин буде запроваджений відповідним розпорядженням КМВА, яке набирає чинності наступного для після його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет–сторінці Держпродспоживслужби України.

Вузькозлатка ясенева смарагдова (Agrilus planipennis Fairmairе) фото: Головне управління Держпродспоживслужби України

Вузькотіла златка смарагдова, також ясенева смарагдова вузькотіла златка (Agrilus planipennis), відома в англомовних країнах під абревіатурою EAB (Emerald ashborer), — це смарагдового кольору златка — жук, що походить із північно-східної Азії та харчується камбієм деяких видів ясена (Fraxinus spp.) та споріднених видів. Самки відкладають яйця в тріщини кори ясенів, а личинки живляться під корою ясенів, щоб через один-два роки з'явитись нагору у вигляді імаґо. У своєму природному ареалі він зазвичай зустрічається популяціями з низькою щільністю і не завдає значної шкоди місцевим ясенам. За межами свого природного ареалу це інвазивний вид, дуже руйнівний для ясенів, поширених у Європі та Північній Америці. Перш ніж смарагдову вузькотілу златку було знайдено в Північній Америці, про неї було практично дуже мало відомо у її рідному ареалі; це проявилось у тому, що більша частина досліджень його біології зосереджена в Північній Америці. Місцеві органи влади в Північній Америці намагаються контролювати її шляхом моніторингу поширення, урізноманітненням видів дерев, використанням інсектицидів і біологічного контролю.

Нагадаємо, у столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали.

Раніше повідомлялося, що невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Шухевича у Дніпровському районі Києва. Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, багато з яких вже почали засихати.