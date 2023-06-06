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На Житомирщині лунають вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Житомирщині лунають вибухи
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Житомирщині.

Наразі в усіх областях України в ніч на 6 червня була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові групи повідомляють, що під загрозою ударів наразі перебувають центральні області України, зокрема Кіровоградщина.

Раніше повідомлялося про роботу ППО на Київщині.

Також російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

До слова, у Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати. 

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Теги: Україна тривога вибух Житомирщина

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