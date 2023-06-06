На Житомирщині лунають вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Житомирщині.

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Наразі в усіх областях України в ніч на 6 червня була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові групи повідомляють, що під загрозою ударів наразі перебувають центральні області України, зокрема Кіровоградщина.

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Раніше повідомлялося про роботу ППО на Київщині.

Також російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

До слова, у Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати.