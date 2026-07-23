Шахраї запустили схему з фейковими сертифікатами: як не потрапити в пастку

Вразливими до схеми є співробітники держструктур та освітніх закладів

Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ

В Україні зафіксовано розсилку небезпечних електронних листів від імені популярних освітніх платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ. У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом.

Як захиститися:

не відкривайте підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника і виглядає як офіційне повідомлення;

перевіряйте посилання в PDF-файлах перед переходом;

не запускайте файли з архівів, отриманих електронною поштою;

перевіряйте сертифікати лише через офіційні платформи.

«Якщо отримали лист з підозрілим вмістом, направте його на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози на [email protected]», – наголошують поліцейські.

Нагадаємо, в Києві фіксується масова розсилка на електронні адреси жителів столиці фейкових листів, які маскують під офіційні повідомлення від Міненерго й Державної інспекції енергетичного нагляду. В Міністерстві енергетики України наголосили, що ці повідомлення є підробкою.