Шахраї запустили схему з фейковими сертифікатами: як не потрапити в пастку
Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ
В Україні зафіксовано розсилку небезпечних електронних листів від імені популярних освітніх платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.
«Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ. У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом.
Як захиститися:
- не відкривайте підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника і виглядає як офіційне повідомлення;
- перевіряйте посилання в PDF-файлах перед переходом;
- не запускайте файли з архівів, отриманих електронною поштою;
- перевіряйте сертифікати лише через офіційні платформи.
«Якщо отримали лист з підозрілим вмістом, направте його на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози на [email protected]», – наголошують поліцейські.
Нагадаємо, в Києві фіксується масова розсилка на електронні адреси жителів столиці фейкових листів, які маскують під офіційні повідомлення від Міненерго й Державної інспекції енергетичного нагляду. В Міністерстві енергетики України наголосили, що ці повідомлення є підробкою.
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