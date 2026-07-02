Новий начальник поліції Хмельниччини назвав найпоширеніший злочин

За пів року в області зареєстровано 592 кримінальних провадження за фактами шахрайства

Начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко заявив, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Поліцейський уточнив, що ідеться про шахрайство через інтернет.

«Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми», – зазначив Іщенко.

За словами начальника обласної поліції, складність розкриття подібних кримінальних правопорушень полягає у тому, що поліція не бачить злочинця. Адже він може бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. «Дуже важко відстежити певний телефон. Це ж нульові IMEI, сім-карти, які не використовуються», – додав Іван Іщенко.

За даними обласної поліції, за січень-червень 2026 року на Хмельниччині зареєстровано 592 кримінальних провадження за фактами шахрайства. З них розкрито 48 злочинів, 40 особам повідомлено про підозру.

За видами шахрайства:

дзвінки під виглядом працівників банківських установ та мобільних операторів – 162;

під виглядом реалізації товарів в мережі інтернет – 112;

фішинг – 95;

онлайн-заробіток – 40;

злом соціальних мереж та прохання про допомогу – 31.

Крім того, обласна поліція назвала ТОП-шахрайство минулого року – псевдопровидиця-гадалка провела обрядів зі «зняття порчі» у підприємниці з Хмельницького на 24 млн грн. Бізнесвумен перераховувала кошти на карткові рахунки шахрайки протягом пів року.

Для порівняння. За аналогічний період 2025 року в області було зареєстровано 791 кримінальне провадження за фактами шахрайства; розкрито – 238 (42 особи з підозрами).

Додамо, що 25 травня цього року Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині.

Як повідомляв «Главком», суд на Вінничині ухвалив вирок у справі про шахрайство. Підозрювана видурила у потерпілої 42 700 грн, аби «зняти вроки з грошей».

Нагадаємо, що столичні правоохоронці оперативно розшукали та повернули двом літнім киянкам кошти на загальну суму понад мільйон гривень, які у них видурили шахраї. Зловмисники видавали себе за працівників спецслужби та виманили гроші нібито для «перевірки».