200 балів з трьох предметів. Як складати НМТ без нервового зриву: поради випускниці, що вразила результатом

Софія Клак та її мама Оксана – про пастки НМТ, підготовку та ціни на репетиторів

Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році закінчується 25 червня. Разом із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко «Главком» уже розбирав усі тонкощі та аналізував бурхливі дискусії навколо цьогорічного тестування.

У цьому ж інтерв’ю – говоримо з випускницею львівського ліцею № 81 імені Петра Сагайдачного Софією Клак. Дівчина склала НМТ, причому з неймовірним результатом. Абітурієнтка набрала по 200 балів, що є максимумом, одразу з трьох предметів: математики, історії України та англійської мови. Софія готувалася до тесту весь навчальний рік, хоч і відверто говорить – у ліцеї була відмінницею не завжди.

Попри відмінний результат, Софія погоджується зі словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, який назвав написання НМТ «тестом на витривалість» та «перевіркою на нервовий зрив». Утім, поки перспектив, що іспит стане легшим чи бодай змінить свою форму, немає. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий поставив у дискусії крапку: складні умови навчання під час війни – не привід спрощувати НМТ.

«Відсоток дітей, які не здали НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і скласти його можливо», – переконаний очільник Міносвіти.

Принаймні в тому, що тест і справді можливо написати, та ще й зробити це на відмінно, Софія Клак переконалася на власному досвіді. В інтерв’ю «Главкому» випускниця поділилася з майбутніми вступниками та тими, хто ще складатиме НМТ під час додаткової сесії (17-24 липня), порадами та лайфхаками, як гідно пройти це «випробування на витривалість».

Софіє, «Главком» вітає вас із успішним результатом НМТ – максимальні 600 балів із трьох предметів. Розкажіть, наскільки для вас був складним цьогорічний тест.

Узагалі я очікувала гіршого. Звичайно, писала пробні тести досить добре, але не було гарантії, що я так само добре напишу НМТ. До того ж невідомо, які завдання попадуться. Натомість хвилювання зникло, коли я побачила тести, оскільки зрозуміла, що це щось знайоме і те, до чого я готувалася. Тому завдання не були аж настільки складними для мене. Головне – не хвилюватися.

Хоча насправді очікувала, що українську мову складу краще. Це єдиний предмет, з якого в мене не 200 балів, а 177.

Якщо говорити про самі теми, то з математики, наприклад, мені найскладнішою була остання задача на параметр (мається на увазі рівняння, у якому, крім звичної змінної, є невідома стала величина, параметр. У цьому завданні потрібно визначити, як змінюється розв'язок рівняння залежно від того, яке значення приймає параметр – «Главком»).

Загалом бувають як складні завдання, так і трохи легші. Але можуть трапитися різні типи завдань і треба бути готовим багато до чого. Вважаю, що мені пощастило певною мірою, але я, в принципі, готувалася до багатьох типів питань. Проте особисто для мене параметр – одне з найскладніших завдань, які взагалі є на НМТ.

З історії України мені досить складно давалася культура, тому що в цій темі просто немає аж такої логіки – просто треба запам'ятовувати. Але мені допомагали асоціації. Наприклад, є Дорогубузька ікона Богородиці, яку треба знати. Репетитор порадив запам'ятати, ніби вона «Дорогубузька», бо «дорогу бачить», бо в Богородиці на іконі великі очі.

Ікона Богородиці «Одигітрія Дорогобузька» в Рівненському обласному краєзнавчому музеї фото: ror.gov.ua

Щодо української. На самому НМТ ті типи завдань, які при підготовці для мене були найскладніші, виявилися нескладні. Тобто я, напевно, не розібралася в інших питаннях. Але загалом мені з української найскладніше давалася лексика, фразеологізми, наголоси, де теж не завжди є логіка, тож треба зазубрювати. Так само і з англійської – лексика для мене найважча.

З математики були ще якісь складні для вас завдання, крім параметра?

Для мене все було посильне. Щоправда, задумалася в одному завданні з планіметрії на відповідність. Там було питання про градусну міру, над яким довго думала. Але взагалі мені математика не є дуже складною. Тобто параметр – це просто таке заплутане завдання, але якщо розібратися, то його реально зробити.

Чи не було «глюків» у системі, технічних труднощів під час складання? Дехто з абітурієнтів у мережі скаржився саме на цей аспект.

Хвилювалася, щоб часом такого не було, оскільки це те, що взагалі від мене не залежить, проте може дуже багато важити. Але ні, в мене все було супер, пощастило. І повітряних тривог не було. Знаю, що під час них випускників спускають в укриття і робиться перерва у складанні тесту. Тобто це ще додатковий стрес, коли і без того складно.

Серед тестових завдань зустрічалися якісь питання, які не вивчалися під час навчального року? Якщо так, то які саме?

Повернуся до параметра – ми в школі його не вивчаємо, тобто у шкільній програмі його нема. Нам же вчителька його викладала, бо просто знала, що це є на НМТ, хоча ми не мали би його вивчати. Я більше з репетитором вчила параметр. А всі інші теми ми проходили в школі.

«З паралелі 200 балів мають десь до 10 учнів»

Як ваші однокласники склали НМТ? Були ще учні, які показали такий високий результат?

600 балів ні в кого нема з нашої школи, наскільки я знаю, 400 – теж сумніваюся. Але досить багато тих, у кого є по 200 балів з якогось одного предмета, особливо з англійської мови. І з математики, здається, в одного хлопця є. З паралелі 200 балів мають десь до 10 учнів, що досить багато.

Софія Клак на останньому дзвонику у львівському ліцеї № 81 імені Петра Сагайдачного фото з особистого архіву Софії Клак

У вас, мабуть, ліцей із поглибленим вивченням англійської?

Коли я йшла в перший клас, то це ще був не ліцей, а школа зі спеціалізованим вивченням англійської. Через кілька років вона стала ліцеєм, і англійська вже перестала бути спеціалізованим предметом.

«Усі репетитори з трьох предметів нам коштували до $2,5 тис.»

Одна з поширених проблем, про яку говорять користувачі соцмереж – те, що більшість випускників готуються до НМТ з допомогою репетиторів, а потім школи виставляють свої рейтинги з успішними результатами випускників на НМТ, хоча часто це – не повністю заслуга школи. Розкажіть, як ви готувалися, до яких репетиторів ходили і скільки коштували їхні послуги?

Софія Клак: Я почала готуватися на початку 11-го класу. Щоправда, на додаткову англійську ходила ще з другого класу, до того ж у мене була спеціалізована школа.

Крім того, я загалом добре вчилася у школі. Кілька років підряд була відмінницею, починаючи з дев'ятого класу. Перед тим теж в окремі роки вчилася на відмінно, хоч і не завжди. Це, безумовно, мені допомогло.

Звичайно, думаю, що все-таки мій результат – це і велика заслуга репетиторів, хоча школа мені також дала досить багато. Якби я не вчилася так добре, то мені значно важче було б зорієнтуватися. Тому з репетиторами ми переважно підтягували мій рівень, аніж починали вчитися «з нуля».

До речі, це стосується всіх предметів, крім історії, яку нам добре викладали у школі. У мене були хороші оцінки, але проблема в тому, що ми проходили певну тему, і потім я її забувала, тому що ми до неї вже не поверталися. Наприклад, у математиці, якщо ти не знаєш попередньої теми, ти вже не зможеш глибше вивчити наступну. З історією це не так, тому я просто її забувала. У репетиторів уже вивчила предмет більш скомпоновано і просто не встигала забувати, тому що в нас постійно було повторення. Але школа мене все одно навчила дисципліни, відповідальності тощо.

Матір Оксана Клак: Репетитори у Софійки були з усіх тих дисциплін, з яких вона складала НМТ. Єдине, що з однієї дисципліни, української мови, фактично готувала її я, тому що я філолог за освітою. У цьому, напевно, був своєрідний плюс – економія коштів, але й мінус у підготовці, тому що з української мови якраз не вийшло 200 балів. Хоча результат з цього предмета я ставила у пріоритет, але вже склалося, як склалося.

З інших дисциплін були репетитори: з математики – індивідуальні заняття, з історії та англійської – групові. З одного боку, групові заняття – це ніби й позитивно, бо можна порівняти себе з іншими учнями. Десь ті, хто знає краще, стимулюють зростати інших. Але водночас у групових заняттях є і мінус, тому що все-таки викладач не зможе приділити велику кількість уваги окремому учню. Проте в нашому випадку це ніби виявилося не зле, зважаючи на результати, та й групи були не настільки великі: з англійської – троє учнів у групі, з історії – п'ятеро-шестеро.

З математики фактично були індивідуальні заняття, тому що вчителька, коли оцінила знання Софійки, сказала, що не має групи такого рівня.

З репетитором з історії займалися з серпня й аж до НМТ. На математику ходили також з минулого літа, а на англійську вже з початку навчального року, орієнтовно з вересня.

Залежно від регіону, ціни на репетиторів можуть відрізнятися. У нас усе-таки регіон не найвищої цінової категорії стосовно репетиторів, але очевидно, що їх не кожен може собі дозволити, зважаючи на середню зарплату в нашому регіоні. Загалом за рік усі репетитори з трьох предметів нам коштували до $2,5 тис.

Тут ще велике значення має те, що все-таки дітям, у яких значні прогалини в навчанні, складніше наздоганяти навчальний матеріал. Зокрема, вони потребують більшої кількості занять, уваги і, відповідно, матеріальних витрат. У нашому ж випадку був великий плюс у тому, що Софійка загалом гарно вчилася в школі.

Софія Клак закінчила львівський ліцей № 81 імені Петра Сагайдачного з медаллю фото: Ліцей 81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради/Facebook

Як часто були заняття в репетиторів?

Оксана Клак: Двічі на тиждень і з математики, і з англійської, і з історії. Наприклад, з історії в нас був не окремий вчитель, а цілий навчальний центр. Ми обрали економніший варіант серед тих, які нам там запропонували. Можна було ходити два рази на тиждень до центру офлайн. Ми ж обрали інший варіант: один раз онлайн (фактично, це самостійне опрацювання матеріалу), а друге заняття – офлайн у навчальному центрі. Відповідно, так вийшло дешевше.

Щодо математики. Індивідуальні заняття тривали орієнтовно 11 місяців. Наскільки я знаю, деякі репетитори пропонують оплату за весь курс. Тоді вже, відповідно, батьки ділять цю суму на перший і другий семестр. У нас же була плата за окреме заняття. За 11 місяців вийшло близко $1 тис. Займалися двічі на тиждень, починали в серпні. Але були, звичайно, перерви, коли їздили у відпустку з сім'єю, або коли вчителька хворіла чи мала особисті питання. Софійка також пропускала, хоча не скажу, що це було часто.

Англійська мова була двічі на тиждень, групові заняття. Коштувало це також приблизно $1 тис.

Загалом я можу похвалити Софійку, що вона все-таки мала основу, базові знання, які їй потрібні були для складання НМТ. Єдине, чого їй бракувало, – це впевненості, що вона зможе з тими завданнями, які вона побачить, дати собі раду. Я теж знайомилася із завданнями і розуміла, що там є багато пасток для абітурієнтів. Відповідно, їх треба до них підготувати.

Можу стосовно пасток у тестах з української мови зазначити: наприклад, у завданнях на визначення частин мови, слід звертати увагу не лише на саме слово, яке виділене, а на контекст його вживання. Від цього залежить, у значенні якої частини мови воно вжито. У формулюванні завдань часом є «визначити, у якому рядку всі слова записано правильно», а часом «записано правильно, окрім». Складними для абітурієнтів є завдання на пошук лексичної помилки.

Школа мене навчила дисципліни, відповідальності

Софіє, розкажіть про свої лайфхаки, як запам'ятати велику кількість інформації для НМТ. Ьагатьом випускникам, наприклад, допомагає пісня гурту ТНМК «Історія України за 5 хвилин».

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Чула цю пісню, хоч і тільки уривками. Але ці уривки мені трохи допомогли запам'ятати окремі дати. Ще мені допомагала програма Quizlet, де можна створювати інтерактивні картки. Узагалі там є різні інструменти, але найпопулярніший – саме картки. З ними дуже легко запам'ятовувати дати і визначення. Наприклад, вчила лексику з англійської.

Також виписувала собі стікери із замітками, словами, визначеннями. Це допомагає, якщо приклеїти їх на видному місці.

Ви також казали про цікаву асоціацію з Дорогубузькою іконою Богоматері, яка допомогла її вирізнити з-поміж інших. Можливо, є й інші такі асоціації?

Так, асоціативні ряди теж можуть допомагати. Наприклад, є ще Холмська ікона. Щоправда, для того, щоб її запам'ятати, часто використовується русизм. Ікона дуже пошкоджена, ніби котилася з «холма» (пагорба – «Главком»).

Холмська ікона Богородиці фото: wikipedia.org

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав написання НМТ «тестом на витривалість» та «перевіркою на нервовий зрив». Ви з цим згодні?

Так, я згодна на 100%, бо стрес насправді дуже впливає на результати, сконцентрованість. Треба просто не перебільшувати собі НМТ в голові. Звичайно, перед іспитом весь час думала, що цей один день вирішує долю мало не всього мого життя. Переживала, що якщо щось піде не так, то цей результат зі мною і залишиться. Але треба собі казати: «Так, можуть бути якісь не дуже дружелюбні інструктори або щось іще станеться, але треба не дозволити цьому всьому перекреслити всю мою підготовку».

До речі, сталося так, що одному кабінеті разом зі мною складали НМТ і деякі мої однокласники. Знаю, що так само було іще в деяких учнів. І це насправді дуже допомагає, коли поруч є знайомі люди, з якими можна поговорити (до чи після складання тесту – «Главком») та хоча б відчути якусь частинку знайомої обстановки.

Але навіть, якщо такого нема і складаєте самі, то треба не боятися спілкуватися з іншими абітурієнтами, знайомитися. Думаю, що спілкування завжди допомагає.

Звісно, треба старатися «зібратися». Я навіть хвилювалася більше перед самим тестом, але перестала, коли побачила завдання, бо, як уже й казала, вони були для мене знайомі, готувалася до них весь рік. Тоді і зрозуміла, що тут нема нічого аж такого, що можу не знати.

Ігор Лікарчук, екскерівник Українського центру оцінювання якості освіти та один із творців ЗНО (попередник НМТ), вважає, що є потреба в серйозному реформуванні системи зовнішнього оцінювання. Зокрема, він пропонує давати абітурієнтам кілька шансів скласти НМТ, а не один. Також він звернув увагу і на саму жорстку процедуру складання іспиту, яка може створювати додатковий дискомфорт для вступників. На вашу думку, чи потрібні зміни в НМТ? І якщо так, то які?

Думаю, варто все-таки розділити НМТ і складати хоча б по два предмети або навіть по одному на день, бо насправді дуже складно писати аж чотири предмети підряд. Хоча я все-таки змогла на четвертому предметі втримати концентрацію. Дуже допомогла вода, яку я з собою брала.

До речі, більшість обирає писати останньою саме англійську. Багато від кого чула, що вступники на цьому етапі читають питання, все розуміють, але просто не бачать правильної відповіді. Це насправді досить складно, бо навіть якщо людина весь час систематично готувалася, вона просто через втому та інші фактори могла втратити дуже багато балів.

Можливо, також варто зробити другу сесію НМТ доступнішою для більшості. Зараз же для того, щоб повторно скласти іспит, мають бути якісь дуже значні причини, і те не факт, що тобі дозволять прийти на другу сесію.

Але зазначу, що інструктори мені трапилися хороші, тобто якоїсь дуже тривожної атмосфери на НМТ не було. Навіть коли нас перевіряли металошукачем, усе якось спокійно відбувалося і було зрозуміло, для чого це робиться.

Ще один скандал довкола НМТ спровокував законопроєкт щодо виключення математики зі списку обов’язкових до складання предметів. Ви за таку ініціативу чи проти і чому?

Як на мене, ідея непогана. Чула думку, що якщо заберемо математику з обов'язкових предметів, то її ніхто не буде вчити. Але я вважаю, що це справа кожного, тим паче є й інші важливі предмети, які не є обов'язковими.

Водночас, якщо зробити математику не обов'язковою, то виходить, що вступники складатимуть лише три предмети. Чи не буде це замало? Можливо, тоді варто зробити два обов'язкові предмети і два на вибір, а не один, як це є зараз. Але все-таки українська мова й історія України – це те, що треба знати хоча б трошки кожному громадянину України.

«Не треба перебільшувати значимість НМТ у себе в голові»

Як ви самі оцінюєте, 600 балів на НМТ – це суто ваше надбання чи все-таки грає роль фактор удачі, наприклад, відсутність технічних труднощів та тривог у цей день та напередодні або вдалі запитання?

Удача грає роль, тому що все-таки багато моментів впливають на рівень стресу вступника. Ті ж завдання, які мені попалися, я якраз знала. Раптом мені попалося б щось, що я не знала – і все, у мене не було б 200 балів з якогось предмета. Я ж не завчала абсолютно все, що можна. Усього не знають навіть вчителі, тому ясно, що удача зіграла на руку. Але підготовка важить значно більше, бо просто вгадати все я б точно не змогла.

Також пощастило, що не було тривог на самому тесті. Хоча була вночі перед тим, але я спала, а мої батьки моніторили ситуацію. Також велика заслуга моїх вчителів, репетиторів. Тобто в дечому удача грає роль, але це явно не 100% результату.

У мене є знайомі, які не були відмінниками у школі, але отримали 200 балів

Яку б ви дали пораду майбутнім випускникам або тим, хто ще буде складати НМТ на додатковій сесії?

До речі, є ще неочевидний лайфхак, який мені дуже допоміг добре скласти історію. Я їздила на екскурсію до деяких замків, які є в програмі НМТ. Бачила Мукачівський замок, замок у Луцьку... На тесті є їх фотографії з різних ракурсів, і треба розбиратися, де і який із них зображений. Мені дуже допомогло те, що я ходила по території цих замків, бачила їх із різних боків, дізнавалася про них глибше. Це дає більше шансів запам'ятати їх і не помилитися.

І звісно, раджу систематично готуватися, поки є час. Навіть якщо до НМТ лишається кілька місяців, ще можна щось довчити, ще є всі шанси, якщо є бажання. Ясно, що за три місяці не осягнеш усю програму, але цілком реально вивчити щось, за що можна отримати додаткові бали. А тим більше, якщо вчитися весь рік.

До речі, у мене є знайомі, які не були відмінниками у школі, але отримали 200 балів з тої ж, наприклад, англійської. Тобто все цілком реально, якщо є бажання.

Як ви ставитеся до нововведення, згідно з яким абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ і вступили до українського університету, щомісяця отримуватимуть 10 тис. грн впродовж всього першого року навчання. Влада передбачає, що це заохотить талановиту молодь не виїжджати за кордон і обирати українські виші. На вашу думку, це правильний стимул?

Я вже не можу претендувати на цю стипендію, оскільки в мене 177 балів з української мови. Але я й без того збиралася вступати в український університет.

Загалом, думаю, що така стипендія – це непогана ідея і справді може заохотити багатьох абітурієнтів. Хоча не буду засуджувати тих, хто хоче їхати вчитися за кордон. Можливо, опісля вони збираються повернутися і працювати на Україну. У кожного свій шлях.

Але, звичайно, що в чомусь є свої плюси лишатися вчитися в Україні, бо все-таки це наша країна.

Якщо не секрет, куди саме плануєте вступати і на яку спеціальність?

У Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність тримаю в секреті, поки не вступила. Але я б хотіла щось, пов'язане з іноземними мовами. Англійська і французька було моїми улюбленими предметами у школі.

Єлизавета Жабська, «Главком»