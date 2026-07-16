Україна отримала нового міністра освіти. Що відомо про Андрія Бутенка

Новий очільник МОН понад сім років працював у системі забезпечення якості вищої освіти та брав участь у розробленні освітніх реформ

Верховна Рада призначила Андрія Бутенка міністром освіти і науки України. Його кандидатуру підтримали 264 народні депутати під час голосування за новий склад Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком».

Кар'єра у сфері забезпечення якості освіти

Бутенко до призначення очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Він є кандидатом історичних наук, доцентом та фахівцем у сфері управління освітою.

Із лютого 2019 року Бутенко працював заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), а у квітні 2022 року очолив цю установу.

Під його керівництвом агентство продовжило впровадження системи акредитації освітніх програм відповідно до європейських стандартів. Також було запроваджено дистанційні процедури акредитації, які застосовувалися під час пандемії коронавірусу та після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, НАЗЯВО розробило низку нормативних документів у сфері вищої освіти та забезпечення її якості. Бутенко також брав участь у міжнародних проєктах, присвячених розвитку системи оцінювання освітніх програм.

Досвід у вищій освіті та правничій сфері

До роботи в Національному агентстві він працював у системі середньої та вищої освіти. Зокрема, викладав історію та правознавство, обіймав посади декана юридичного факультету і проректора з навчально-методичної роботи приватного закладу вищої освіти «Європейський університет» у Києві.

Бутенко також входив до складу Міжгалузевої координаційно-методичної ради з питань правової освіти населення. Він долучався до роботи над реформуванням правничої освіти та підготовкою законодавчих змін у сфері вищої освіти.

Наукова діяльність і призначення до уряду

Новий міністр очолював Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції. Він є автором наукових і методичних праць, значна частина яких стосується забезпечення якості вищої освіти. Призначення Бутенка відбулося в межах масштабного оновлення уряду після відставки попереднього складу Кабінету Міністрів.

На посаді глави Міністерства освіти і науки він змінив Оксена Лісового, який очолював відомство з березня 2023 року та працював у складі урядів двох прем'єр-міністрів.

Незабаром після призначення Лісовий опинився в центрі скандалу через звинувачення у плагіаті в кандидатській дисертації з філософії. Згодом він став першим українським посадовцем, який скористався процедурою добровільної відмови від наукового ступеня.