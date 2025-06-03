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ЦПД спростував інформацію про двосторонню зустріч Умєрова і Мединського у Стамбулі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЦПД спростував інформацію про двосторонню зустріч Умєрова і Мединського у Стамбулі
Мединський заявляв про окрему зустріч з Умєровим у Стамбулі
фото з відкритих джерел

ЦПД: Ru-пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський заявив про нібито «двосторонню зустріч» з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Насправді, за даними ЦПД, зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Зазначається, що заяви про буцімто «закриті домовленості», досягнуті на цій зустрічі, – маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи.

«Ru-пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі. Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію – меседжі, що нібито саме Україна «затягує мирні перемовини». Тоді як саме РФ систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета РФ – підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за «миротворця», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський 3 червня заявив, що провів окрему зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим у Стамбулі. За словами Мединського, ця зустріч мала важливе значення для підготовки спільної сесії переговорів. «Зустріч була. Вона зіграла важливу роль у підготовці загальної сесії», – зазначив представник Кремля.

Як повідомлялося, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговоримістить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

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Теги: Центр протидії дезінформації переговори Рустем Умєров

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