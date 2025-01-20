Сили Оборони відновили позиції у двох населених пунктах – DeepState

Водночас окупантам вдалось просунутись в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці у Курській області та Зеленівці у Херсонській області.

Водночас аналітики повідомили, що окупантам вдалось просунутись в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки.

«Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці. Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки», – йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просунулись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки, що на Донеччині.

Також у повідомленні йшлось, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Противник проводить штурмові дії в районі молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Нагадаємо, що триває 1062-й день війни.

Протягом минулої доби відбулось 180 бойових зіткнень

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.